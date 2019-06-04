新竹逆子弒父案 鄰居：平時死者不讓兒子騎車或開車

2019-06-04 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市發生逆子弒父血案，39歲胡姓男子上周五與65歲父親爭吵後，疑以水果刀刺死父親，昨天下午將屍體搬到後車廂，載到溪洲橋下水圳棄屍，因鄰居發現後車廂露出一隻手，通知家屬報警將胡男逮捕並尋獲胡父屍體，檢警相驗死者頸及胸腹部多達20多處砍刺傷，其中多處穿刺傷，手段凶殘，但胡男面對檢警始終不語，案由檢警偵辦中。

新竹市第一警分局調查，胡男有家暴與毒品前科，因毒品等案服刑2年餘，今年1月底才出獄，並與父親同住在成功路。

鄰居表示，父子關係長期不睦，過去經常聽到父子爭吵，胡父平時也不讓胡男開車或騎車出門，「有時候胡男會鬼吼鬼叫，不太正常，情緒時好時壞」，胡父還曾向鄰居訴苦，「遲早會出事，不是兒子死，就是我死」，因此當天看到胡男開車時，特別注意他的行為舉止。鄰居表示，昨天下午4時許，看到胡男將車停在家門口，好像搬東西到後車廂，驚見後車廂露出一隻手，才嚇得趕緊通知胡男家屬並報警。