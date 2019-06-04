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新竹逆子弒父案 鄰居：平時死者不讓兒子騎車或開車

2019-06-04 11:05聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市發生逆子弒父血案，39歲胡姓男子上周五與65歲父親爭吵後，疑以水果刀刺死父親，昨天下午將屍體搬到後車廂，載到溪洲橋下水圳棄屍，因鄰居發現後車廂露出一隻手，通知家屬報警將胡男逮捕並尋獲胡父屍體，檢警相驗死者頸及胸腹部多達20多處砍刺傷，其中多處穿刺傷，手段凶殘，但胡男面對檢警始終不語，案由檢警偵辦中。

新竹市第一警分局調查，胡男有家暴與毒品前科，因毒品等案服刑2年餘，今年1月底才出獄，並與父親同住在成功路。

鄰居表示，父子關係長期不睦，過去經常聽到父子爭吵，胡父平時也不讓胡男開車或騎車出門，「有時候胡男會鬼吼鬼叫，不太正常，情緒時好時壞」，胡父還曾向鄰居訴苦，「遲早會出事，不是兒子死，就是我死」，因此當天看到胡男開車時，特別注意他的行為舉止。鄰居表示，昨天下午4時許，看到胡男將車停在家門口，好像搬東西到後車廂，驚見後車廂露出一隻手，才嚇得趕緊通知胡男家屬並報警。

新竹市第一警分局副分局長吳詠傑表示，警方趕到胡家，只見大門內地上一攤血，不見胡男及車子蹤影，正查訪鄰居時，將近5點胡男開車返家發現家前大批員警，立即加速逃逸，警網展開圍捕，10餘分鐘後在竹光路將胡男壓制，員警一開車門就聞到濃厚屍臭味，但車上並無屍體，胡男面對員警盤問始終不發一語，僅向警方透露棄屍地點，全案由新竹地檢署偵辦中。

胡姓嫌犯（圖）與他父親長期相處不睦，胡男疑於上周五弒父，昨天遭警方逮捕到案。記者...
胡姓嫌犯（圖）與他父親長期相處不睦，胡男疑於上周五弒父，昨天遭警方逮捕到案。記者張雅婷／翻攝
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新竹毒品棄屍
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