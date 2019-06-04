毒品通緝犯謊報胞弟名 丟下17萬行賄警後落跑

2019-06-04 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



毒品通緝犯吳男去年遭警盤查身分，假稱未帶證件，謊報胞弟身分，為免因通緝遭逮捕，涉嫌向葉姓警員說「我是說錢一些給你啦，不要為難我，好不好？」經警扣得現金17萬4600元，台中地檢署今天依貪污罪嫌起訴吳男。

60歲的吳男否認向員警行賄，辯稱「因為我被通緝害怕，所以說錯了名字，我要員警不要這樣，如果我有心要賄賂，不會跟員警說要他還錢，我只是想走，要員警放我一馬，沒有想到要賄賂，也沒有那麼多錢可以賄賂，當時身上才10多萬元，要賄賂也要幾十或100萬元」。

起訴書指出，吳男因毒品案件遭台中地檢署通緝，去年4月14日下午，他駕車停放在台中市太平區中山段3段，因車窗未關，適太平警分局新平派出所葉姓警員處理妨害安寧案件後，騎機車見吳神情緊張，旋駕車駛入巷內停放在菲力貓電子遊藝場停車場。

葉姓警員察覺有異，懷疑吳販毒或是通緝犯，前往查證身分，吳雖提供手提包供葉檢查，但恐通緝身分遭查獲，假稱未帶證件，並謊報弟弟身分，經葉以無線電請值班人員查詢資料。

葉再詢問吳「你有通緝嗎？」吳為使葉勿再查他的身分，向葉稱「我拿錢給你，你不要啦」，經值班人員回報並無資料，葉檢視吳隨身皮包，見吳長褲口鼓起，懷疑是危險物品，而進行檢查，並在吳口袋取出17萬4600元。