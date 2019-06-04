高雄警查捕槍械通緝犯遭頑抗 2員警受輕傷

2019-06-04 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市警保安大隊黎明中隊昨晚追查可疑轎車，對方見警，馬上加速逃竄，警方攔截轎車，破窗強制拉車上的林姓男子，遭林頑抗，2員警雙手受傷，仍負傷逮捕林，查出林涉槍砲案通緝，車內另有毒品，全案由警方深入查辦。

警方表示，高雄市警保大黎明中隊員警員劉屏生、陳俊宏、徐岷瓘，昨晚8點10分許，在高雄市前鎮區一心路與文橫路口，見林姓男子的黑色賓士轎車違規停車，上前盤查時，林立刻開車逃離。

警方馬上尾隨追上，途中以警用電腦查詢車籍，發現車主是毒品列管人口，警方在三多路與中華路口，趕上示意停車受檢，但林放慢速度，等員警停車，卻又立即加速逃竄，員警通報警網協助攔截圍捕，昨晚8點45分，才在高雄市中正路高速公路南下交流道旁攔下林的轎車。

員警要求他下車受檢，但林拒不配合，員警以甩棍破窗，要強制將林拉下車，但林使力反抗，員警立即對他噴辣椒水，才順利將他林拉下車，並在車上搜出10多小包海洛因和安非他命。

逮捕過程中，警員陳俊宏左手擦傷、右手腕割傷，警員劉屏生左手大拇指擦傷及右手腕拉傷，送國軍高雄總醫院治療後已無大礙。