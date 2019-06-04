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逆子弒父3天後棄屍放水流 父曾預告「不是父死即子亡」

2019-06-04 09:08聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

警方逮捕涉嫌弒父的胡男。記者黃瑞典／翻攝
警方逮捕涉嫌弒父的胡男。記者黃瑞典／翻攝
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新竹市發生駭人聽聞的逆子弒父血案，39歲胡姓男子上周五與65歲父親爭吵後，疑以水果刀刺死 父親，昨天下午才將屍體搬到後車廂，載到溪洲橋下水圳棄屍，因鄰居發現後車廂露出一隻手，胡父生前也預告「不是父死就是子亡」，通知家屬報警將胡男逮捕並尋獲胡父屍體，檢警相驗死者頸及胸腹部多達20多處砍刺傷，其中多處穿刺傷，手段凶殘，但胡男面對檢警始終不語，案由檢警偵辦中。

新竹市第一警分局調查，胡男有家暴前科，因毒品等案服刑2年餘，今年1月底才出獄與父親同住在成功路，但父子不和，鄰居經常聽到父子爭吵，胡父曾向鄰居訴苦「遲早會出事，不是兒子死，就是我死」。

昨天下午4點半，鄰居看到胡男將車停在家門口，好像搬東西到後車廂，卻驚見後車廂露出一隻手，嚇得趕緊通知胡男叔叔報警，警方趕到胡家，只見大門內地上一攤血，不見胡男及車子蹤影，正查訪鄰居時，將近5點胡男開車返家發現家前大批員警，立即加速逃逸，警網展開圍捕，10餘分鐘後在竹光路將吳攔獲，一開車門員警即聞到濃厚屍臭味，但車上並無屍體，後車廂有屍水及毛髮，胡男面對員警盤問始終不發一語。

警方調閱路口監視畫面追查胡男棄屍路徑，發現胡男的車4點41分從溪洲橋繞到橋下，48分又上橋，研判應是棄屍溪洲橋下，晚間6點多出動約70名警力在橋下搜索，至10點多才在灌溉水圳找到胡父屍體卡在圳中的擋水板。

檢警漏夜相驗，發現胡父頸及胸腹部有20多處砍刺傷，其中多處刺穿胸腹部，初步研判疑似水果刀等利器所傷，且死者身上多處瘀傷，疑遭拿東西毆打，警方也在胡男家中查扣一把長約40公分的水果刀，疑為凶刀，將擇期解剖釐清死因。

警方查訪得知，胡男與父親上周五曾發生激烈爭吵，鄰居也聽到碰撞聲，事後即不曾看過胡父，研判是上周五遇害，由於胡男始終三緘其口，是否弒父及動機都由檢警釐清中。

棄屍新竹血案

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