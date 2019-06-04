冷眼集／檢沒事 警扛責 如此司法能服眾？

2019-06-04 00:04 聯合報 本報記者陳金松 聯合報 本報記者 李奕昕



職務法庭昨天做出罕見判決，對因起訴竊盜案造成當事人自殺遭彈劾的檢察官詹騏瑋做出不懲戒。記者王宏舜／攝影 分享 facebook

職務法庭昨天做出罕見判決，對因起訴竊盜案造成當事人自殺遭彈劾的檢察官詹騏瑋做出不懲戒；監察院彈劾是否有所本或有討論空間，但事涉一條人命，檢警理應面臨相同待遇，尤其檢察官身為偵查主體，更難辭其咎，豈有警察休職一年、檢察官沒事的道理，這樣的司法，如何贏得民心，如何服眾。

陳姓男子因遊戲點數卡竊案被起訴後「以死明志」，事隔多年，監察院做出彈劾，家屬苦守多年才感受到一點正義曙光；去年員警遭公懲會休職一年，家屬已經憤恨難平，如今檢察官竟是不懲戒，要家屬情何以堪。

再者，檢警各司其職，共享破案成果，也要共同接受檢驗。檢察官作為偵查主體，肩負更大成敗責任，若本案處理不當，檢察官沒事，警察扛責，是雙重標準，也坐實外界檢察官「有權無責」、警察「有責無權」的質疑，傷害的是檢警一體的互信，更讓人認為檢察官怯於擔當，司法圈官官相護。

檢警不是永不犯錯的聖人，社會期待的是誠實面對錯誤，勇於檢討改進。職務法庭的判決，或許基於主觀專業，或許是自認的公平，但同一案件、同樣的偵查瑕疵，不應該有不同的彈劾結果；懲處目的不是要羞辱檢察官，而是要讓這些食國家俸祿、職司人民清白、甚至生命的司法官，謹慎行事，別草率為之。

詹騏瑋連最輕的申誡處分都沒有，對比警察的休職一年，職務法庭的判決，或許自認保了檢察官的「清白」，但卻傷透了家屬的心、破壞了警察的信服，更傷害了司法在人民心中的公信力。