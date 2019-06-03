藥腳買毒品質不佳又被捕 咬出藥頭陪葬

2019-06-03 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



陳姓男子販賣安非他命毒品，被法官依販賣第2級毒品罪，判處有期徒刑7年8月。記者邱瑞杰／攝影 分享 facebook

陳姓藥頭賣出安非他命毒品，買毒藥腳認為效果不好且數量短少，帶去退貨時被警查獲。藥腳供稱陳男賣毒，但陳否認，辯稱買家覺得是他報警抓人，才故意報復，但法官未採信，依販賣第2級毒品罪，判處陳男有期徒刑7年8月；全案可上訴。

判決指出，買毒藥腳透過何姓女子牽線，去年2 月3 日凌晨1點多到陳男基隆市住處，欲購買安非他 命。藥腳說，他是透過何女介紹第1 次向陳男購買安非他命，花6000 元買了4小包，購買當下還與何一起施用陳男提供的甲基安非他命。後來覺得買到的安非他命效果不好且數量短少，想要退貨，同日下午1點多又與何女帶著4小包毒品到陳家，沒想到還沒見到人就被警方逮捕。

陳男辯稱，去年年2月3日凌晨何女確有帶買家到家中，2 人要買2000 元安非他命，但因為叫不到貨可以給他們，所以同日下午2 人再到我家，有退1000元給何女，另送價值超過1000 元的遊戲點數給另一個買家。2 人拿了錢及點數離開後被捕，因為覺得是他報警，才指他賣毒報復。

法官認為，買毒藥腳指證的購毒情節、退貨時尚未見到陳男就被捕，有何女的證言佐證，可以採信。陳男辯稱在住處退了1000元給女、退遊戲點數給藥腳情節與事證不符，僅為臨訟託詞不足採信，依法判刑。