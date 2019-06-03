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報明牌網站槍擊釀4死 藝人路斯明弟不起訴

2019-06-03 18:03聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市前年6月間，中壢區元化路經營「分析王」網站的尹姓男子、員工古姓男子及黃女3人，遭男子張峻豪持槍進入射殺死亡，另一名楊姓經營人趁機逃出報警，張男隨後在警方追捕中舉槍自戕，檢警調查，張男的手機內資料，在案發後遭人遠端全部刪除，循線追查發現藝人路斯明弟弟陳宏涉嫌滅證，桃園地檢署偵結，張男已死亡，殺人案以不起訴處分，陳宏坦承案發後遠端刪除張男手機資料，並無證據證明他教唆或犯意聯絡、參與殺人案，檢方以陳宏罪嫌不足同樣不起訴處分。

檢方起訴書指出，陳宏和已死亡的張峻豪2人共同在臉書粉絲專頁成立「鑽石計畫」，從事分析各大職業運動賽事勝負，提供給會員作為運動彩券投注參考，與楊姓、尹姓和石姓男子經營的「分析王」國際體育數據中心公司為同業，兩者因客群重疊及競爭關係發生糾紛。

民國106年6月間，張峻豪購得1把改造手槍、子彈，在當月22日晚間侵入中壢區元化路「分析王」辦公室，朝會客室開槍擊碎玻璃，並持槍朝屋內楊男、尹男、古男及黃女頭部射擊，楊男趁機由逃生梯下樓倖免於死，張男案發後下樓，由元化路往中壢火車站方向徒步逃逸。

警方據報上前盤查，張男假借找證件，自背包掏出手槍朝警員開槍射擊，警方及時閃避，張男隨後在警方圍捕時舉槍自戕，尹男、古男及黃女3人均因頭部中槍傷重死亡，陳宏得知張男行兇自戕，透過遠端功能刪除張男手機內所有資料。

檢方調查中，陳宏坦承與張男經營網路「鑽石計畫」，案發後以遠端刪除張手機內資料，但他否認與張同謀，他供稱，他與張男之後成立「鑽石計畫」，後期遭受同業攻擊生意變差，張曾說要去幹掉楊男及「分析王」經營者，他還勸張男不要這樣做，事後擔心被牽連，依張男之言刪除手機資料。

桃園市前年發生「分析王」網站公司（見圖）3人遭張男持槍射殺，張男街頭自戕（見圖）...
桃園市前年發生「分析王」網站公司（見圖）3人遭張男持槍射殺，張男街頭自戕（見圖），地檢署偵結。記者曾增勳／翻攝
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桃園市前年發生「分析王」網站公司（見圖）3人遭張男持槍射殺，張男自戕，地檢署偵結...
桃園市前年發生「分析王」網站公司（見圖）3人遭張男持槍射殺，張男自戕，地檢署偵結。記者曾增勳／翻攝
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