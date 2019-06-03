職務法庭判不受懲戒 詹騏瑋：對檢察職務仍全力以赴

2019-06-03 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



職務法庭判詹騏瑋不受懲戒。圖／讀者提供 分享 facebook

男子陳建國遭指控偷竊全家超商遊戲點數卡被檢方起訴，陳堅認未犯罪，憤而自殺。監察委員高鳳仙、高涌誠去年認定員警粘峻碩、檢察官詹騏瑋處理不當，害陳自覺蒙冤而身亡，提案彈劾，監察院審查後決定彈劾2人。公務員懲戒委員會去年8月判黏休職1年，職務法庭今判詹騏瑋不受懲戒。

詹騏瑋下午發聲明指出，本案經過監察院多年調查及職務法庭審理後，感謝職務法庭釐清本人並無違法失職之懲戒事由。

本人對於陳建國先生過世一事，深感遺憾。本人自從擔任檢察官以來，始終期許自己不要縱放犯人，更不能冤枉無辜，日後本人將繼續盡己所能，忠實執行職務，努力實踐公平正義。謝謝職務法庭堅守司法獨立之價值，保障全體司法官能本於確信作出個案判斷。本人日後對檢察官職務仍將戮力以赴，以不負國人期望。

詹騏瑋是司法官51期，畢業於台大法律系、台大法研所，是法律系高材生，現年36歲的他，因辦案有幹勁與熱誠，深獲台北地檢署檢察長邢泰釗賞識，前2年從新北檢調往北檢時，指派緝毒專組專責掃毒任務。

檢調今年春節前夕偵破「一帆風順」、「福祿壽」2款頂級海洛因走私案，市值24億元，在幕後分析毒販複雜人脈網路的詹騏瑋是重要功臣，他歷經18個月過濾龐大情資，發現該集團是亞洲有系統的跨國販毒組織，已成功走私多起毒品案件，及時攔截224塊海洛因磚入境台灣。

2013年6月26日晚間，新北市板橋館前西路的全家超商報警，指遭竊14張價值686元的遊戲儲值卡，警方鎖定戴灰色鴨舌帽、黑色眼鏡、穿夾腳拖的竊賊；店長作證指認陳建國是小偷。陳解釋，案發當時，他在250公尺外、府中路的統一超商，26日從未進入全家，直到27日約晚間8時才走進失竊的全家買點數，且當時戴綠色鴨舌帽、穿淺色短袖上衣，與監視器拍到的竊嫌衣著不同。

陳遭新北地檢署起訴後，於2014年自殺，他被控竊盜案公訴不受理。陳的姊姊另提出國賠，希望還給弟弟清白，新北地院民庭法官確認，兩人戴的鴨舌帽顏色不同，且一個有圖、一個沒有；加上竊賊在全家超商內買紅茶的時間，與陳在統一超商內買啤酒時間「只差3秒」，判定在全家的竊賊非陳。

監察院認為，詹騏瑋忽視陳所提的不在場證明，並以無法證明陳為竊嫌的錄影畫面、照片等作為證物，草率起訴。

職務法庭認為，詹騏瑋是依照警卷所附監視錄影畫面翻拍照片所呈竊嫌與陳建國都「戴鴨舌帽」、「戴眼鏡」、「著長褲」等外型特徵判斷，認陳建國有許多特徵與竊嫌相似，才在偵訊中向陳表示「錄影帶這個人看起來就是你啊」，這不是主觀偏見。

且詹偵訊口氣無不當，說的內容明確說明以陳建國確有犯罪的前提下，和解有利，沒要求陳必須認罪，職務法庭認為詹的行為與有罪推定心態無關，不是不當訊問。