假仲介來台工作 印尼籍女子遭同鄉詐騙近60萬元

2019-06-02 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮縣警察局玉里分局破獲印尼夫妻佯稱協助仲介印尼親友，來台工作詐騙手法詐騙同鄉，被害人第一次付錢後，涉嫌夫妻卻食之髓味，多次假藉各種名義向印尼籍劉姓女子詐騙得逞，前後騙了新台幣近60萬元。後來劉女覺得有異，報案後警方查獲夫妻倆，並查扣不法所得，移送花蓮地檢署偵辦。

玉里警分局玉里所長黃柏蒼表示，47歲印尼籍劉姓女子嫁來台灣近20年，目前與台籍丈夫育有3名子女，並在玉里鎮經營一家小吃店，劉女覺得台灣環境良好，想協助2名親友來台工作，卻苦無門路。日前一對印尼籍夫妻，分別是51歲丈夫YANTO、50歲妻子MARY，遠從桃園市至玉里鎮遊玩，在劉姓被害人店裡消費後，便以印尼話與被害人謊稱可協助仲介印尼的親友來台工作。

劉女見到同鄉格外親切，便拿出一筆錢交由MARY代辦親友相關來台事宜，殊不知同鄉夫妻卻是披著羊皮的狼，兩人多次假藉各種名義及藉口，前後共向被害人騙取近新台幣60萬元，卻遲遲不見劉女親友來台。

黃柏蒼說，劉女後來驚覺有異，但兩人仍食之髓味，再次假借被害人親友來台帳戶需要有存款名義，欲詐騙35萬元，劉立即報案請警方協助，玉里分局偵查隊及玉里派出所聯合組成專案小組，並赴面交地點花蓮火車站後站公園埋伏，在準備取款時當場查獲犯嫌MARY，並查扣不法所得新台幣51500元、黃金項鍊、戒指、手機及提款卡等多樣證物。詢問後依詐欺罪嫌將涉嫌人MARY、YANTO移送及函送花蓮地檢署偵辦。