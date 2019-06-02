15年前阻毒販逃逸殉職 警署長端午前南下高雄慰問警眷
端午佳節將來臨，警政署長陳家欽昨到高雄，與高雄市警察局長李永癸慰問15年前為阻擋毒販逃逸而殉職的新興分局刑警方照仁家屬，並自掏腰包致上紅包關心在保安警察大隊做職工的方太太及2名在學的孩子。
高雄市警察局指出，2004年2月11日新興警分局刑警方照仁，為阻止毒犯駕車逃逸，一馬當先衝上前握住方向盤，卻被嫌犯一個緊急大迴轉甩在地上，造成頭蓋骨嚴重破裂，在加護病房躺了兩天後，在2天後恰好是情人節清晨宣告不治。
陳家欽說，在情人節清晨，方太太面臨人生中最慘痛的生離死別，家裡還有兩位念國小的兒子，雖然少了爸爸陪伴他們長大，但勇敢的父親，卻永遠活在他們心裡。
現方太太任職於保安警察大隊職工，當年兩位年幼小孩，目前大兒子已就業，二兒子就讀於中山研究所。陳家欽表示，看到方太太把2位孩子都照顧的很好，也都有很好的成就，2個孩子也覺得父親英勇，以爸爸為榮，讓他感到很歡喜。
陳家欽也說，聽到台北市萬華分局員警張景義無罪判決定讞的消息、還給了他一個遲來的正義，對於警察依法使用槍械來保護自身及民眾的生命安全，是應該被社會大眾與法律所支持與保障的，也感謝司法的正確判決讓警察可以更有信心來貫徹維護治安的任務與使命。
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