15年前阻毒販逃逸殉職 警署長端午前南下高雄慰問警眷

2019-06-02 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



端午佳節將來臨，警政署長陳家欽昨到高雄，與高雄市警察局長李永癸慰問15年前為阻擋毒販逃逸而殉職的新興分局刑警方照仁家屬，並自掏腰包致上紅包關心在保安警察大隊做職工的方太太及2名在學的孩子。

高雄市警察局指出，2004年2月11日新興警分局刑警方照仁，為阻止毒犯駕車逃逸，一馬當先衝上前握住方向盤，卻被嫌犯一個緊急大迴轉甩在地上，造成頭蓋骨嚴重破裂，在加護病房躺了兩天後，在2天後恰好是情人節清晨宣告不治。

陳家欽說，在情人節清晨，方太太面臨人生中最慘痛的生離死別，家裡還有兩位念國小的兒子，雖然少了爸爸陪伴他們長大，但勇敢的父親，卻永遠活在他們心裡。

現方太太任職於保安警察大隊職工，當年兩位年幼小孩，目前大兒子已就業，二兒子就讀於中山研究所。陳家欽表示，看到方太太把2位孩子都照顧的很好，也都有很好的成就，2個孩子也覺得父親英勇，以爸爸為榮，讓他感到很歡喜。