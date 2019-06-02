酒店被砍傷記恨1個月開槍尋仇 警拘提3人破案

2019-06-02 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



北市大同區昨日發生黑幫尋仇槍擊案，大文山地區十五分幫成員吳姓男子，疑似不滿上月在大安區酒店糾紛，多日循線跟縱蘇姓男子，昨日在車上開3槍，打中同樣在車上的蘇男手臂，警方昨日晚間9時許，循線拘提27歲吳姓主嫌等3人到案。

警方調查，上月24日凌晨4時許，大安區酒店發生一起糾紛案，吳男遭人砍傷，身上受有刀傷，警方啟動快打部隊，現場同仁噴辣椒水、拔槍喝令放下刀械，壓制逮捕在場滋事人員，將25人帶回調查，依照刑法移送5人，依社維法裁處13人。

警方懷疑，吳姓男子不滿在酒店遭人砍傷，與30歲蘇男等人結下梁子，待傷勢康復展開尋仇，多日以來吳跟蹤具有竹聯、四海幫背景的蘇男，鎖定蘇的座車決心報復。

昨日中午近12時許，吳男邀集同樣是十五分幫成員的陳姓男子、王姓男子，由陳開車載著2人抵達蘇男住家附近，見蘇男車輛出沒，吳男涉嫌朝車子開3槍，其中1發子彈貫穿車門，打中蘇男手臂。