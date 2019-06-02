幫朋友喬債？ 他挨揍跌跤來不及逃被警逮

2019-06-02 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市八里區中華路三段99巷1處2層樓老舊公寓民宅，今天清晨7時許闖入3名歹徒，一度傳出持有刀械，警方獲報迅速趕抵，屋內6人嚇得倉皇竄逃，原本只剩1名跌倒摔得滿身傷的36歲蔡姓男子來不及逃跑被查獲，後來員警折返再搜，又逮到4人躲在屋頂陽台，1人逃逸；初步了解是債務糾紛。

警方指出，47歲楊姓男子疑因積欠債務，將名下的轎車質押給對方使用。今天清晨7時許，2名林姓、1名汪姓男子共乘這輛轎車，前往楊男位於八里中華路住處討債，當時屋內只有楊男和1名黃姓友人在場。

黃男見狀，打電話叫36歲蔡姓男子到場助陣，引發口角衝突，但只有蔡男挨揍。隨後警方便接到報案疑似有人持刀尋仇，包括轄區派出所和偵查隊一口氣趕來20餘人，警察大陣仗鳴笛而來，嚇得屋內6人倉皇逃竄。

結果只有蔡男1人，逃跑時在樓梯間摔跤跌得滿身傷，來不及開溜被員警逮個正著。警方原以為其他人已逃之夭夭，後來又折返屋子內外搜查，發現其餘4人分散躲在連棟式公寓的頂樓陽台，逐一逮回偵詢，並無人受傷，僅有1名黃姓男子逃逸無蹤。