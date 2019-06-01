阮綜合副院長妻遇襲被毆重傷 董事長：懸賞100萬緝凶
高雄阮綜合醫院5月31日改選董事，副院長阮仲炯妻子在出席前遭男衣男子攻擊，毆成重傷。董事長阮仲洲深垃遺憾，譴責行凶歹徒，今天宣布提出100萬元獎金給提供有利線索協助警方抓到行凶歹徒者，早日釐清事實真相。
阮仲洲表示，針對昨日上午副院長阮仲炯夫人遭黑衣男子攻擊一事，深表遺憾，並譴責行兇歹徒兇殘。這件事除了造成胞弟妹身心傷害，更使全體醫護職員工陷入驚恐，為正社會視聽、觀感，決定提出100萬元獎金給提供有利線索協助警方抓到行凶歹徒者，早日釐清事實真相
阮綜合醫院5月31日召開社員大會，要改選3名董事及1名監察人，副院長阮仲炯的妻子是社員之一。當天早上7點45分獨自從苓雅區興中二路住處出門開車，便遭1名黑衣人持木棍襲擊，臉部及手、腳受傷，經救護車送到阮綜合醫院，仍執意穿著血衣、躺在擔架上出席會議，中午才進手術房接受手術。阮家懷疑這事故與董事改選有關，警方正深入追查全案。
阮婦女兒說，媽媽到住處旁停車場，上車後就有1名戴運動帽、口罩的黑衣男子，拿木棍靠近，問她「是不是阮太太？」媽媽一回答「是」，黑衣人就用木棍把媽媽打得重傷，造成鼻梁斷裂、左手尺骨、左大腿骨折，手術後還須觀察。
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