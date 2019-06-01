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北市大同驚傳槍擊 槍手連開3槍逃逸1人手臂中彈

2019-06-01 16:28聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

台北市大同區驚傳開槍！一名男子今天早上11時許，與友人行經重慶北路一處巷弄準備返家，突遭後方一輛車內人馬連開3槍，有2槍當場擊中車門，1槍擊中男子右手臂，友人立刻報警，將男子送往馬偕醫院救護。

警方調查，槍擊地點位於重慶北路三段252巷內，遭開槍的是30歲蘇姓男子，而槍手乘坐的稱輛並未停下，是直接在車上向蘇男等人開槍；正調閱監視器追查槍手下落，並釐清雙方是否結怨。

一名男子今天早上11時許，與友人行經重慶北路一處巷弄準備返家，突遭後方一輛車內人...
一名男子今天早上11時許，與友人行經重慶北路一處巷弄準備返家，突遭後方一輛車內人馬連開3槍，警方正在追查槍手下落。記者蔡翼謙／翻攝
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