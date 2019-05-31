喝花酒被抓包！ 台北士林警備隊長遭調職

2019-05-31 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



台北市警局士林分局警備隊長蘇德輝，今年2月帶邱姓小隊長到新北三重區喝花酒，經分局調查屬實，兩員被各記一支小過，蘇得輝被降職到台北市警局文山一分局交通組，邱姓小隊長職務未調。