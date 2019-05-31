親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

合歡山公路破大洞 翠峰到合歡山遊客中心雙向封閉

喝花酒被抓包！ 台北士林警備隊長遭調職

2019-05-31 19:23聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市警局士林分局警備隊長蘇德輝，今年2月帶邱姓小隊長到新北三重區喝花酒，經分局調查屬實，兩員被各記一支小過，蘇得輝被降職到台北市警局文山一分局交通組，邱姓小隊長職務未調。

58歲蘇德輝4年前始職士林分局警備隊長。士林分局指出，他今年2月在下班時間，帶著邱姓小隊長到有女陪侍的卡拉OK店消費，該場消費共6000多元；經查，所有消費為2員與友人平均分攤，並無接受招待。

台北市警局士林分局警備隊長蘇德輝，今年2月帶邱姓小隊長到新北三重區喝花酒，兩員被...
台北市警局士林分局警備隊長蘇德輝，今年2月帶邱姓小隊長到新北三重區喝花酒，兩員被分局各記一支小過，蘇警被降職到台北市警局文山一分局交通組，邱警職務未調。記者蔡翼謙／翻攝
分享

北市新北
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

高雄阮綜合醫院改選董事 副院長妻出席前遭毆成重傷

2019-05-31 17:39

又傳涉貪 屏東崁頂鄉長及鄉代會主席等4人遭收押

2019-05-31 16:04

越南茶藏400公斤安非他命來台 警破毒品走私集團

2019-05-31 16:03

「土豪哥」交保檢方提抗告 最高院駁回

2019-05-31 11:12

北市老夫婦雙屍案 疑久病厭世 勒斃後自盡

2019-05-31 01:02

3千萬搶案共犯 隨機砍人被逮

2019-05-31 00:59

影╱離警分局不到20米 10餘名少年持棍毆人後落跑

2019-05-30 22:14

搶3千萬通緝犯桃園落網 檢方訊後命他直接入監

2019-05-30 22:07

好言勸「都越南人別計較」 狠心同鄉竟一刀刺死他

2019-05-30 20:38

北市老夫婦陳屍床上 死因關鍵在那把瑞士刀

2019-05-30 19:27

北市3000萬搶案共犯桃園落網 還有一嫌逃大陸

2019-05-30 16:36

北市老夫婦陳屍家中 警方：其中一人勒斃對方再輕生

2019-05-30 16:23

影╱搶3千萬通緝犯狂奔5轄區落網 鄭文燦：靠GPS抓到他

2019-05-30 15:56

大同區歸綏街一男一女陳屍屋內 婦人頸部有傷口

2019-05-30 15:31

影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利

2019-05-18 11:59

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

違規照拍到車上有女生 罰單寄家中釀家庭革命

2019-05-30 21:22

辣模看醫沒穿內衣 網友諷「沒腦只能露奶」挨告不起訴

2019-05-31 10:11

幼稚園月繳1.3萬午餐吃「三明治+養樂多」 兒子回家狂喊餓

2019-05-31 09:14

影／娃娃機大盜藏橋下涵洞度日 騎車現身被捕

2019-05-31 10:47

八通關古道又傳山難 山友滑落山坡陷昏迷待援

2019-05-31 15:04

又傳涉貪 屏東崁頂鄉長及鄉代會主席等4人遭收押

2019-05-31 16:04

網路流傳正妹護理師美照 本尊IG曝光秀出好身材

2019-05-31 14:02

桃園男子疑思覺失調狂吼家人 還造成兩分局4警受傷

2019-05-31 15:13

年薪1115萬 竟靠「分時度假」吸詐1.3億

2019-05-31 15:04

高速公路上遭木板砸中擋風玻璃 網驚：絕命終結站

2019-05-31 12:40

更生人謀職碰壁 徒步返家警伸援手

2019-05-31 10:44

「我是主管就是不讓你休假」 消防隊員毆小隊長判拘役

2019-05-31 11:50

店內滿座奧客騷擾餐廳客「吃飽沒快走」 老闆氣壞下逐客令

2019-05-31 10:59

鬼叔叔逼口交、打手槍還硬上 女童度過最黑暗的暑假

2019-05-31 08:28

高雄阮綜合醫院改選董事 副院長妻出席前遭毆成重傷

2019-05-31 17:39

萬里翡翠灣小貨車、公車對撞 2男受困救出還有乘客傷

2019-05-31 09:12

「肇事逃逸」文義不清 釋字777號宣告部分違憲

2019-05-31 17:08

北市老夫婦雙屍案 疑久病厭世 勒斃後自盡

2019-05-31 01:02

基隆「鬼廟」虎仔山淨因寺起火 濃煙罩基隆港

2019-05-31 17:20

頭屋中山街火警 47歲男子命喪火場

2019-05-31 09:07

醉女下半身全裸倒路邊 色男挨告硬上喊冤：我只有偷舔

2019-05-31 13:17

比監視器神！警公開失物協尋心法 5招讓你變柯南

2019-05-31 09:00

影╱中市大里鬧區大樓今晚傳火警火勢1度猛烈

2019-05-30 21:22

酒店妹色誘脫衣…關鍵時刻男友闖進來 結果很意外

2019-05-31 12:47

民眾掉手機 員警幫查資料竟吃官司

2019-05-30 19:55

越南茶藏400公斤安非他命來台 警破毒品走私集團

2019-05-31 16:03

「土豪哥」交保檢方提抗告 最高院駁回

2019-05-31 11:12

出國小費給「台幣」稱宣傳國家 根本反效果！

2019-05-31 18:27

阿嬤為年幼孫女洗澡 孫女說「我摸過老師的生殖器」

2019-05-31 13:27

肇逃釋憲案 大法官黃虹霞肯定聯合報：媒體為人民發聲

2019-05-31 17:10

好言勸「都越南人別計較」 狠心同鄉竟一刀刺死他

2019-05-30 20:38

影╱離警分局不到20米 10餘名少年持棍毆人後落跑

2019-05-30 22:14

影／熟女愛上詐團美軍上校 英語熱線頻說：SORRY

2019-05-31 13:31

掏空東亞燈具 中電前董周麗真重判12年罰金3億

2019-05-31 10:45

影／工業電扇鋸斷兩指爆血 警鳴笛急送工人就醫

2019-05-31 12:05

民宅火警奪父命 女送行者強忍悲傷接遺體

2019-05-31 07:17

搶3千萬通緝犯桃園落網 檢方訊後命他直接入監

2019-05-30 22:07

傳播妹夜店狂歡遭性侵？華裔美男涉餵毒遭起訴

2019-05-31 11:53

人夫和女同學關係「非比尋常」 手機性愛影片洩姦情

2019-05-31 10:46

半導體科技工程師與13歲少女嘿咻 被害人不追究獲緩刑

2019-05-31 11:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top