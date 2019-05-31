越南茶藏400公斤安非他命來台 警破毒品走私集團

2019-05-31 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



販毒集團從越南海運走私安非他命來台，以茶葉報關夾帶進入台中港，運至南投縣的倉庫，刑事局從倉庫查獲400公斤安毒，估算大盤價高達6億元，陸續逮捕何姓主嫌、傅姓茶葉商等8人，其中3人被法院收押禁見，4人以30萬至100萬元交保，何由檢方複訊中。

警方調查，主嫌何姓男子（42歲）涉嫌指揮台中市某茶葉公司負責人傅姓男子（68歲）及其越南籍劉姓妻子（55歲）、擔任公司會計的傅姓堂妹（46歲），從越南海運夾帶安非他命的茶葉貨櫃至台中港，去年9月起進口茶葉6次，不排除均夾藏毒品。

據調查，蕭姓（30歲）、徐姓（28歲）男子多次出境至越南，從傅在當地經營的茶葉工廠，搬貨至何的倉庫，待貨物來台，林姓男子（56歲）在南投縣竹山鎮承租鐵皮屋，由陳姓男子（26歲）負責收貨。

刑事局偵七大隊第三隊今年初接到情資，指該公司進口的茶葉夾藏毒品，掌握3月29日進入台中港的一批貨，當天跟監物流至鐵皮屋，拆貨檢查485箱茶葉，其中100箱各藏有4包安非他命，每包1公斤，當場逮捕陳。

次日傅姓夫婦從越南搭機返台在桃園機場被逮，林欲飛往日本在高雄機場落網，傅女在台中市住處遭拘捕，隔月18日警方在台拘提蕭、徐，昨天再逮何；犯嫌均稱對毒品不知情，何稱在越南經營紙箱生意，幫忙介紹茶葉買賣，傅稱接到訂單，正當進口茶葉。