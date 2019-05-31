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空勤總隊新任總隊長井延淵 首位政務官接空勤重任

2019-05-31 15:42聯合報 記者王長鼎╱即時報導

內政部空勤總隊今天舉行代理、新任總隊長交接典禮，內政部長徐國勇監交，由代理總隊長的副總隊長王啟通將信印交接給新任總隊長井延淵，井延淵也是首位接任空勤總隊長的政務官。

徐國勇表示，前任總隊長董劍城由健康因素卸任，由副總隊長王啟通代理，他除感謝王啟通在代理期間辛勞，也稱讚井延淵是陸航出身、從事軍職超過30年以上，對國軍航空領域有重大貢獻，深獲軍界讚許，期許他接任空勤總隊長職務，帶領空勤總隊全體同仁戮力以赴，持續落實政府政策，時刻守護為民服務。

「我們是慈航天使。」井延淵表示，66年4月進入陸航，至99年退役，擔任軍職30年，將沿續前往總隊長董劍城力行機隊整併與更新政策，黑鷹直升機接裝整備為首要重任，同時全面提升飛行與維保技術深耕精實訓練，完善各駐地部署規畫與執行，並強化總隊各項安全作為，有效維護整體飛航安全。

井延淵是政治作戰學校22期畢業，歷經陸航第二大隊22中隊長、陸航第二大隊航空督察組長、陸軍航空指揮部作戰訓練科長、陸軍航空指揮部601旅參謀主任、陸軍總司令部作戰署航空組組長、陸軍航空特戰司令部作戰訓練處長、陸軍航空特戰指揮部602旅旅長、陸軍司令部副參謀長及國防部情報次長室助理次長兼執行官等重要職務，軍職經驗豐富，歷練完整。

內政部空勤總隊今天舉行代理、新任總隊長交接典禮，內政部長徐國勇（中）監交，由代理...
內政部空勤總隊今天舉行代理、新任總隊長交接典禮，內政部長徐國勇（中）監交，由代理總隊長的副總隊長王啟通（左）將信印交接給新任總隊長井延淵（右），井延淵也是首位接任空勤總隊長的政務官。記者王長鼎／攝影
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內政部空勤總隊今天舉行代理、新任總隊長交接典禮，內政部長徐國勇（中）監交，由代理...
內政部空勤總隊今天舉行代理、新任總隊長交接典禮，內政部長徐國勇（中）監交，由代理總隊長的副總隊長王啟通（左）將信印交接給新任總隊長井延淵（右），井延淵也是首位接任空勤總隊長的政務官。記者王長鼎／攝影
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陸軍空勤總隊徐國勇
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