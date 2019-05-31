空勤總隊新任總隊長井延淵 首位政務官接空勤重任

2019-05-31 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



內政部空勤總隊今天舉行代理、新任總隊長交接典禮，內政部長徐國勇監交，由代理總隊長的副總隊長王啟通將信印交接給新任總隊長井延淵，井延淵也是首位接任空勤總隊長的政務官。

徐國勇表示，前任總隊長董劍城由健康因素卸任，由副總隊長王啟通代理，他除感謝王啟通在代理期間辛勞，也稱讚井延淵是陸航出身、從事軍職超過30年以上，對國軍航空領域有重大貢獻，深獲軍界讚許，期許他接任空勤總隊長職務，帶領空勤總隊全體同仁戮力以赴，持續落實政府政策，時刻守護為民服務。

「我們是慈航天使。」井延淵表示，66年4月進入陸航，至99年退役，擔任軍職30年，將沿續前往總隊長董劍城力行機隊整併與更新政策，黑鷹直升機接裝整備為首要重任，同時全面提升飛行與維保技術深耕精實訓練，完善各駐地部署規畫與執行，並強化總隊各項安全作為，有效維護整體飛航安全。