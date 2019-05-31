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舉辦濫用藥物毒品防制研討會 法務部：防止學子受毒害

2019-05-31 11:53聯合報 記者王聖藜╱即時報導

法務部、教育部今天舉辦「2019年濫用藥物暨新興毒品防制研討會」，邀請對新興毒品鑑驗有研究的專家發表「國內新興濫用藥物演進及檢驗技術現況」調查報告，防止年輕學子濫用新興毒品被毒害。

法務部長蔡清祥致詞說，國內新興毒品濫用致死的案例，近幾年來急劇增加，已從2011年的每年10件左右已到2017年飆升至100件。

法務部官員表示，藉由研討會的舉辦，可使政府有關機關了解新興毒品的防制是共同的責任，同時透過研討會可以發掘問題、掌握問題，防止年輕學子遭受毒害，並共同發揮團隊戰力打贏對抗新興毒品的戰爭。

教育部長潘文忠說，教育部是反毒防制的關鍵單位，學生染上毒品，對社會將造成危害，吸毒百害而無一利，全民應共同反毒，擴及校園的每一個班級、學生與家長，教育部已號召學生家長組成志工團隊共同反毒，共同守護孩子的未來。

法務部法醫研究所說，吸毒致死案例中檢驗出的毒品種類從2011年的平均1.9種急劇上昇到4.6種，最近的案例更有多達10餘種的，由新興毒品種類增加，年輕人因混毒致死情勢嚴峻，法務部籌劃的毒品防制基金已在今年1月1日上路，補助政府與民間的反毒與戒毒工作。

法務部、教育部今天舉辦濫用藥物暨新興毒品防制研討會。圖：法務部法醫研究所提供
法務部、教育部今天舉辦濫用藥物暨新興毒品防制研討會。圖：法務部法醫研究所提供
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毒品教育部吸毒
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