傳播妹夜店狂歡遭性侵？華裔美男涉餵毒遭起訴

2019-05-31 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



華裔美國男子勞倫斯去年8月間，在夜店玩樂後帶一名年輕傳播妹返家，事後被指控涉嫌餵食大麻巧克力並趁意識不清醒進而性侵。台北地檢署調查發現女方全身沒有新傷痕，也未採集到男方DNA，台北地檢署今僅依毒品罪起訴勞，性侵部分則給予不起訴處分。

女方提告指出，去年8月間，勞倫斯找她一同去台北市信義區夜店「Ai Club」，兩人玩累了之後，清晨一同回勞倫斯租屋處休息。勞拿出巧克力請她吃。

她表示，吃第一口就覺得味道很奇怪，隨即吐出來，豈料男方竟撿起來強塞進嘴裡，她被迫吞下。吃下去之後，她感覺有點昏沉，隔天早上6點醒來，驚見自己全身赤裸躺在床上，勞也躺在一旁不醒人事，直覺遭到下藥性侵，穿上衣服離去。

女方下樓見到巡邏的信義分局員警經過，馬上報案。警方在屋內確實起獲大麻巧克力，並將他帶回警局。男方則全數否認犯行，辯稱不曉得大麻巧克力為什麼出現在家裡，更不知道女方為什麼裸睡。

檢方調查，女方驗尿並驗傷，尿液呈陽性反應，但全身上下沒有傷痕，下體也沒撕裂傷，也採集不到勞倫斯的DNA，至於勞驗尿則無毒品反應。

檢方認為，性侵僅單一指述，沒有證據證明兩人發生性行為，因此勞被控加重強制性交罪獲不起訴。檢方查出，女方當天傳訊息友人質疑他（勞倫斯）為什麼要餵我吃這個。此部分認定可能在違反自身意願情況下遭男方餵食毒品，全案依欺瞞施用毒品、持有毒品罪將勞倫斯起訴。