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「土豪哥」交保檢方提抗告 最高院駁回

2019-05-31 11:12聯合報 記者王宏舜╱即時報導

「土豪哥」朱家龍2016年前在W飯店開毒趴，在場的郭姓女子吸毒過量暴斃，一、二審判朱十年徒刑，台灣高等法院更一審依鑑定報告，認定郭女在毒趴前已長期施用PMA毒品，認定朱等人提供毒品和郭女的死難有因果關係，改依轉讓禁藥罪判朱2年10月徒刑，並裁定100萬元交保。檢方不服朱家龍、共犯洪聖晏具保停止羈押，但最高法院駁回檢方抗告。

朱家龍、蔡逸學、洪聖晏等人2016年12月3日起，連續多日在W飯店開趴，提供含有禁藥的軟糖、梅片、咖啡包等，給參加派對的人施用，郭女因多天混和施用毒品，出現神智不清症狀，送醫急救仍因中毒性休克、多重器官衰竭死亡。一、二審以郭女體內驗出多種毒品反應，依轉讓禁藥致死罪，判朱家龍10年、提供毒品的洪聖晏10年6月、蔡逸學10年徒刑，但最高法院撤銷發回更審。

高院更一審認為，依法醫研究所鑑定意見，郭女體內PMA濃度超標數倍，極可能是造成郭女死亡原因，郭女血液中其他毒品濃度，未達致死標準，加上郭女6公分頭髮均驗出PMA，顯示案發前4個月內持續施用PMA。

朱及其他轉讓毒品的對象中，沒人尿液、頭髮中驗出PMA，無法認定朱等人提供給郭女的毒品中含有PMA成分。若郭女沒有自行施用PMA，在飯店內吸食朱等人轉讓的毒品不會死亡。合議庭認為，郭女長期施用過量PMA，是個人行為，朱等人轉讓禁藥和郭女死亡無因果關係，且朱等人也無法預見郭女會死亡，改以轉讓禁藥罪判刑。

朱家龍等人已和郭女家屬達成和解，更一審改判朱2年10月徒刑、洪和蔡2年6月徒刑。

合議庭考量朱、洪經濟資力差異、參與程度，加上朱持有加拿大護照，裁定朱100萬元、洪15萬元交保，並限制出境、出海。高檢署認為本案仍在上訴，但高院卻准許被告交保，提抗告，但最高法院認為裁定無違失，駁回抗告。

朱家龍與死者家屬和解，高院更一審依轉讓禁藥罪判朱2年10月徒刑，並裁定100萬元...
朱家龍與死者家屬和解，高院更一審依轉讓禁藥罪判朱2年10月徒刑，並裁定100萬元交保，檢方抗告，最高法院駁回。圖／聯合報系資料照片
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毒品毒趴
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