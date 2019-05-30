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搶3千萬通緝犯桃園落網 檢方訊後命他直接入監

2019-05-30 22:07聯合報 記者曾健祐╱即時報導

參與去年台北市信義區3000萬元搶案共犯林東賢，因遭通緝多時疑心被警方跟監，加上疑似吸毒導致神智不清，昨晚在桃園中壢砍傷2名路人，行搶3輛機車，在桃園5個轄區狂飆竄逃落網，今晚被移送桃園地檢複訊，檢方以林因偽造文書詐欺等多罪，應執行17年，訊後命直接入監服刑。

桃園地檢表示，林東賢前因犯偽造文書、詐欺等多罪，合併應執行有期徒刑17年，以及刑前強制工作3年，目前發布通緝中，今晚間警方移送後，檢察官複訊後命直接送監執行，因此林昨晚涉嫌殺人未遂、強盜部分無強制處分。

檢方複訊後命林東賢直接入監。記者曾健祐／攝影
檢方複訊後命林東賢直接入監。記者曾健祐／攝影
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偽造文書通緝詐欺
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