搶3千萬通緝犯桃園落網 檢方訊後命他直接入監

相關新聞
北市老夫婦陳屍床上 死因關鍵在那把瑞士刀2019-05-30 19:27
影╱離警分局不到20米 10餘名少年持棍毆人後落跑2019-05-30 22:14
好言勸「都越南人別計較」 狠心同鄉竟一刀刺死他2019-05-30 20:38
北市3000萬搶案共犯桃園落網 還有一嫌逃大陸2019-05-30 16:36
北市老夫婦陳屍家中 警方：疑老翁勒斃妻子再輕生2019-05-30 16:23
影╱搶3千萬通緝犯狂奔5轄區落網 鄭文燦：靠GPS抓到他2019-05-30 15:56
大同區歸綏街一男一女陳屍屋內！婦人頸部有傷口2019-05-30 15:31
影╱泰皇大赦台25詐欺犯回台 又黑又瘦嗑光警方提供便當2019-05-30 11:48
北市搶3千萬共犯桃園砍人竄逃 將移送桃檢複訊2019-05-30 11:29
台南虐童致死案 生父要3嫌向妹妹遺照道歉2019-05-30 11:25
影／國道3號通霄路段槍擊案 警方宣告偵破逮5人2019-05-30 10:49
影／KTV醉酒咆哮被請走 回頭拿鐮刀狠砍老闆娘2019-05-30 10:33
桃園持刀搶車男 疑信義區3千萬搶案共犯2019-05-30 02:45
通緝犯持刀砍傷路人 劫財搶車跨區逃亡被逮2019-05-30 01:07
桃園囂張男砍人又搶母女 一夜狂奔竄逃4轄區才落網2019-05-29 23:37
前警員吸毒拍片嗆警 前主管：3年前不配合吸毒調查辭職2019-05-29 23:22
太誇張！前警員拍片吸毒嗆：挑戰辦案效率2019-05-29 22:46
中壢後火車站大街隨機砍人？警逮連續強盜犯2019-05-29 22:44
影／補回去！海巡隊扣押大陸抽砂船 卸砂回填搶救生態2019-05-29 18:28
手插口袋猛搓弄 掏出這東西令警方震驚2019-05-29 16:57
影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利2019-05-18 11:59
男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天2019-04-04 19:17
影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡2019-03-21 12:11
喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭2019-03-01 16:03
熱門文章
中壢後火車站大街隨機砍人？警逮連續強盜犯2019-05-29 22:44
影／國道3號通霄路段槍擊案 警方宣告偵破逮5人2019-05-30 10:49
大同區歸綏街一男一女陳屍屋內！婦人頸部有傷口2019-05-30 15:31
開槍擊斃拒捕的飛車竊賊 警員張景義獲判無罪確定！2019-05-30 11:26
影╱泰皇大赦台25詐欺犯回台 又黑又瘦嗑光警方提供便當2019-05-30 11:48
男未戴安全帽撞到突開車門倒地 遭後方車輾爆頭身亡2019-05-30 10:48
趁老婆生完小孩請育嬰假 他偷吃女下屬還穿情侶鞋2019-05-30 09:32
影／KTV醉酒咆哮被請走 回頭拿鐮刀狠砍老闆娘2019-05-30 10:33
獨／蘇啟誠輕生 狂批駐大阪代表處的idcc 3月就送辦2019-05-30 00:21
酒駕撞死2人判7年 家屬：不尊重生命，這就是台灣法律2019-05-30 14:05
「idcc」查到了？ 藍議員呼籲謝長廷出面說明2019-05-30 12:09
爽停20天繳不出1萬5停車費 他耍賤招吃上詐欺官司2019-05-30 10:16
太誇張！前警員拍片吸毒嗆：挑戰辦案效率2019-05-29 22:46
桃園持刀搶車男 疑信義區3千萬搶案共犯2019-05-30 02:45
桃園囂張男砍人又搶母女 一夜狂奔竄逃4轄區才落網2019-05-29 23:37
體操教父董恆毅突過世 「翻滾阿信」慟：怎麼可能2019-05-29 23:11
通緝犯持刀砍傷路人 劫財搶車跨區逃亡被逮2019-05-30 01:07
網路代購代售新騙局 保七員警苦勸1小時阻詐騙2019-05-30 09:58
台南法拍會6月4日登場 光陽機車1元起標2019-05-30 15:22
破戒吃牛肉3片連衰3天 被託夢才知原因2019-05-30 12:52
前警員吸毒拍片嗆警 前主管：3年前不配合吸毒調查辭職2019-05-29 23:22
騙了100萬不夠還要再騙50萬 車手面交取款被逮2019-05-30 15:13
高市街頭警匪追逐 警車撞路樹1人受傷2019-05-30 07:01
誆與名醫江守山、興富發集團合作 建富四套路吸金上億2019-05-30 01:00
兩老護女拉布條罵「小三」女主任 法官：與公益有關2019-05-30 12:58
影／執勤擊斃嫌犯困擾基層警 警署將修法解決用槍爭議2019-05-30 16:02
被判刑8年定讞 林蔚山喊冤：完全無法接受2019-05-29 22:34
泰安溫泉區男子疑溺水無生命徵象 緊急送醫2019-05-30 14:09
北市老夫婦陳屍床上 死因關鍵在那把瑞士刀2019-05-30 19:27
麗娜輪斷纜、碰撞受損纏訟3年 法院判台船賠償2019-05-30 16:01
開小客車違規被吊扣大客車駕照 法官說不冤2019-05-30 09:57
北市老夫婦陳屍家中 警方：疑老翁勒斃妻子再輕生2019-05-30 16:23
民眾掉手機 員警幫查資料竟吃官司2019-05-30 19:55
唐儀靜6票之差落選 提王錦德當選無效遭駁回2019-05-30 17:16
燒死9人高院判死 被告：羈押無意見、媽媽姊姊沒來看我2019-05-30 15:35
台南虐童致死案 生父要3嫌向妹妹遺照道歉2019-05-30 11:25
正在指導…南迴「體操教父」意外身亡2019-05-30 00:22
掏空大同 林蔚山判8年定讞 須入獄服刑2019-05-30 00:22
八里垃圾車翻車 司機還卡在車內受傷2019-05-30 16:16
上訴遭駁回將入獄 林蔚山喊冤：無法接受！2019-05-30 08:53
留言