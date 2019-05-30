親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

NCC代理主委翁柏宗請辭 政院指定陳耀祥接任

不滿吳子嘉亂爆料 韓國瑜發聲明：準備提告

北市3000萬搶案共犯桃園落網 還有一嫌逃大陸

2019-05-30 16:36聯合報 記者陳金松╱即時報導

北市去年10月29日發生當街劫走「運鈔車」強盜案，2名女子駕車運送3000萬元現金，半途遭人劫走；北市信義警分局證實昨晚在桃園犯案落網的林東賢就是共犯之一，專案小組上午已南下桃園了解；據悉林承認犯案，供稱當時分得100多萬元贓款，但將責任推給逃往大陸的另一共犯。

這起案件檢警懷疑是地下匯兌半途遭「劫標」，當天找到犯案車輛追回200萬元贓款，3天就逮捕嫌犯之一王景澄，陸續查出2名共犯身分；全案依強盜罪嫌移送台北地檢署後，檢方聲押王景澄獲准，並對林東賢等2共犯發布通緝，林東賢逃亡半年多，昨晚在桃園犯案落網。

去年10月29日晚間8點左右，兩名女子到台北市警局報案稱開車載3000萬元現金要交給朋友開銀樓，半途遇劫；她們說，半途肚子餓將車停在路邊，一人在車上看顧現金、另人下車買消夜，兩名男子從駕駛座及後門開門上車，亮刀把人趕下車，開車載錢離去。

警方調閱監視器，發現歹徒將車開往忠孝東路5段附近棄置，再搭接應車輛離去，趕往現場，在被劫車上找到遺留的200萬元現金。警方追蹤接應車輛，發現它繞到基隆再開往北市大同區一處大樓地下停車場，3天逮捕嫌犯王景澄，王承認搶被害女子車輛，但辯稱車上沒有錢。

北市專案小組說，這起案件當初查出3名犯嫌身分，林東賢就是其中之一；警方今天南下偵詢，林已坦承犯案，也承認分得百餘萬贓款，但強調首謀不是他。

警方說，另一名犯嫌經查已逃往大陸，還在設法追緝；林東賢因在桃園涉案，案件還在調查，若遭收押，後續再請示檢察官借提進一步追查。

北市去年10月發生3000萬元當街遭搶案，共犯之一林東賢昨晚在桃園犯案落網。圖為...
北市去年10月發生3000萬元當街遭搶案，共犯之一林東賢昨晚在桃園犯案落網。圖為當時被害人遭劫的運鈔車輛。圖／本報資料照片
分享

北市贓款強盜
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

大同區歸綏街一男一女陳屍屋內！婦人頸部有傷口

2019-05-30 15:31

影╱搶3千萬通緝犯狂奔5轄區落網 鄭文燦：靠GPS抓到他

2019-05-30 15:56

北市老夫婦陳屍家中 警方：疑老翁勒斃妻子再輕生

2019-05-30 16:23

影╱泰皇大赦台25詐欺犯回台 又黑又瘦嗑光警方提供便當

2019-05-30 11:48

北市搶3千萬共犯桃園砍人竄逃 將移送桃檢複訊

2019-05-30 11:29

台南虐童致死案 生父要3嫌向妹妹遺照道歉

2019-05-30 11:25

影／國道3號通霄路段槍擊案 警方宣告偵破逮5人

2019-05-30 10:49

影／KTV醉酒咆哮被請走 回頭拿鐮刀狠砍老闆娘

2019-05-30 10:33

桃園持刀搶車男 疑信義區3千萬搶案共犯

2019-05-30 02:45

通緝犯持刀砍傷路人 劫財搶車跨區逃亡被逮

2019-05-30 01:07

桃園囂張男砍人又搶母女 一夜狂奔竄逃4轄區才落網

2019-05-29 23:37

前警員吸毒拍片嗆警 前主管：3年前不配合吸毒調查辭職

2019-05-29 23:22

太誇張！前警員拍片吸毒嗆：挑戰辦案效率

2019-05-29 22:46

中壢後火車站大街隨機砍人？警逮連續強盜犯

2019-05-29 22:44

影／補回去！海巡隊扣押大陸抽砂船 卸砂回填搶救生態

2019-05-29 18:28

手插口袋猛搓弄 掏出這東西令警方震驚

2019-05-29 16:57

斯里蘭卡球隊也配合萬安演習 警一回頭逮毒蟲

2019-05-29 13:21

男持玩具槍追討1千元 反遭警團團包圍

2019-05-29 12:31

影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利

2019-05-18 11:59

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

中壢後火車站大街隨機砍人？警逮連續強盜犯

2019-05-29 22:44

台東南迴體操教父董恆毅訓練時重摔 不幸過世

2019-05-29 20:01

影／國道3號通霄路段槍擊案 警方宣告偵破逮5人

2019-05-30 10:49

開槍擊斃拒捕的飛車竊賊 警員張景義獲判無罪確定！

2019-05-30 11:26

影╱泰皇大赦台25詐欺犯回台 又黑又瘦嗑光警方提供便當

2019-05-30 11:48

大同區歸綏街一男一女陳屍屋內！婦人頸部有傷口

2019-05-30 15:31

男未戴安全帽撞到突開車門倒地 遭後方車輾爆頭身亡

2019-05-30 10:48

趁老婆生完小孩請育嬰假 他偷吃女下屬還穿情侶鞋

2019-05-30 09:32

獨／蘇啟誠輕生 狂批駐大阪代表處的idcc 3月就送辦

2019-05-30 00:21

酒駕撞死2人判7年 家屬：不尊重生命，這就是台灣法律

2019-05-30 14:05

「idcc」查到了？ 藍議員呼籲謝長廷出面說明

2019-05-30 12:09

爽停20天繳不出1萬5停車費 他耍賤招吃上詐欺官司

2019-05-30 10:16

影／KTV醉酒咆哮被請走 回頭拿鐮刀狠砍老闆娘

2019-05-30 10:33

太誇張！前警員拍片吸毒嗆：挑戰辦案效率

2019-05-29 22:46

桃園持刀搶車男 疑信義區3千萬搶案共犯

2019-05-30 02:45

體操教父董恆毅突過世 「翻滾阿信」慟：怎麼可能

2019-05-29 23:11

桃園囂張男砍人又搶母女 一夜狂奔竄逃4轄區才落網

2019-05-29 23:37

台東南迴「體操教父」董恆毅 死因有待檢方進一步釐清

2019-05-29 21:48

通緝犯持刀砍傷路人 劫財搶車跨區逃亡被逮

2019-05-30 01:07

影／身材太好看到受不了 男伸手襲臀下場慘

2019-05-29 20:39

網路代購代售新騙局 保七員警苦勸1小時阻詐騙

2019-05-30 09:58

破戒吃牛肉3片連衰3天 被託夢才知原因

2019-05-30 12:52

前警員吸毒拍片嗆警 前主管：3年前不配合吸毒調查辭職

2019-05-29 23:22

日夜照顧龍鳳胎無家人伸援手 女情緒失控抓男嬰撞地墊

2019-05-29 18:38

高市街頭警匪追逐 警車撞路樹1人受傷

2019-05-30 07:01

誆與名醫江守山、興富發集團合作 建富四套路吸金上億

2019-05-30 01:00

台南法拍會6月4日登場 光陽機車1元起標

2019-05-30 15:22

被判刑8年定讞 林蔚山喊冤：完全無法接受

2019-05-29 22:34

假車禍真詐財 南檢查獲詐領汽車保險集團羈押2人

2019-05-29 19:02

兩老護女拉布條罵「小三」女主任 法官：與公益有關

2019-05-30 12:58

新竹警在桃園抓到苗檢通緝犯苗檢拒收 苗檢：檢討改進

2019-05-29 20:07

「古董張」、「世界陳」炒股 高院改判

2019-05-29 20:06

開小客車違規被吊扣大客車駕照 法官說不冤

2019-05-30 09:57

掏空大同 林蔚山判8年定讞 須入獄服刑

2019-05-30 00:22

北市老夫婦陳屍家中 警方：疑老翁勒斃妻子再輕生

2019-05-30 16:23

正在指導…南迴「體操教父」意外身亡

2019-05-30 00:22

泰安溫泉區男子疑溺水無生命徵象 緊急送醫

2019-05-30 14:09

醋男將女友電話留這網站 她騷擾接不停想輕生

2019-05-29 19:38

台南虐童致死案 生父要3嫌向妹妹遺照道歉

2019-05-30 11:25

韓國3姊妹野柳看女王頭 熱心警找回分享器被讚貼心

2019-05-29 19:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top