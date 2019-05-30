北市3000萬搶案共犯桃園落網 還有一嫌逃大陸

2019-05-30 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



台北市去年10月29日發生當街劫走「運鈔車」強盜案，2名女子駕車運送3000萬元現金，半途遭人劫走；北市信義警分局證實昨晚在桃園犯案落網的林東賢就是共犯之一，專案小組上午已南下桃園了解；據悉林承認犯案，供稱當時分得100多萬元贓款，但將責任推給逃往大陸的另一共犯。

這起案件檢警懷疑是地下匯兌半途遭「劫標」，當天找到犯案車輛追回200萬元贓款，3天就逮捕嫌犯之一王景澄，陸續查出2名共犯身分；全案依強盜罪嫌移送台北地檢署後，檢方聲押王景澄獲准，並對林東賢等2共犯發布通緝，林東賢逃亡半年多，昨晚在桃園犯案落網。

去年10月29日晚間8點左右，兩名女子到台北市警局報案稱開車載3000萬元現金要交給朋友開銀樓，半途遇劫；她們說，半途肚子餓將車停在路邊，一人在車上看顧現金、另人下車買消夜，兩名男子從駕駛座及後門開門上車，亮刀把人趕下車，開車載錢離去。

警方調閱監視器，發現歹徒將車開往忠孝東路5段附近棄置，再搭接應車輛離去，趕往現場，在被劫車上找到遺留的200萬元現金。警方追蹤接應車輛，發現它繞到基隆再開往北市大同區一處大樓地下停車場，3天逮捕嫌犯王景澄，王承認搶被害女子車輛，但辯稱車上沒有錢。

北市專案小組說，這起案件當初查出3名犯嫌身分，林東賢就是其中之一；警方今天南下偵詢，林已坦承犯案，也承認分得百餘萬贓款，但強調首謀不是他。