國道開槍尋仇車身留8彈孔 員警逮5人送辦

2019-05-30 13:11 中央社 苗栗縣30日電



國道3號北上通霄路段4月間發生一起車輛行進中遭槍擊案件，駕駛躲過一劫，事後發現車身留下8個彈孔，警方成立專案小組追查，陸續逮捕5人並查獲涉案槍枝，今天移送偵辦。

國道第二警察大隊今天上午發布新聞稿指出，發生在4月16日晚間9時許的國道槍擊案，經報請台中地檢署指揮，會同刑事局偵查第六大隊、嘉義縣警局等單位組成專案小組調查，4月下旬起，在台中地區陸續逮捕林姓嫌犯等5人，其中顏姓男子坦承開槍，並交出涉案槍枝。

這起國道槍擊事件，被害人是在台北從事房地產工作的24歲徐男，案發當晚與友人前往台中參加大甲媽祖回鑾，返程途中行經國道3號北上143公里通霄路段，突然聽到連續好幾聲槍響，徐男當時立刻趴在駕駛座上，幸運躲過一劫，沒有受傷。

國道員警接獲通報，發現徐男所駕駛的休旅車上，多達8個彈孔，左右側車窗玻璃和右前輪也都被擊破，隨即成立專案小組，調閱國道監視器畫面，鎖定特定車輛，透過以車追人方式，抽絲剝繭，檢警在時機成熟後發動拘提，包括林男、顏男等人陸續到案。

警方指出，林男到案後供稱，因與被害人原本就有恩怨，心生嫌隙，4月中旬雙方在台中一家娛樂場相遇，再次發生衝突，為了報復，才會跟蹤被害人參加大甲媽祖進香遶境活動結束後，尾隨徐男車輛伺機開槍尋仇。

國道員警表示，全案今天依殺人未遂罪以及違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送台中地檢署偵辦。