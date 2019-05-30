泰皇大赦台25詐欺犯回台 又黑又瘦嗑光警方提供便當

2019-05-30 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



雲林人吳男2年前夥同24名台灣人赴泰國從事詐騙機房，遭泰國警方逮捕判刑2年，今年泰皇登基大赦，吳等人提早半年結束刑期提早出獄，前天遣返回台灣。吳等人抱怨泰國監獄環境差，36人關一間，許多人有皮膚病，一天僅供2餐，個個黑又瘦，返台後直說，「好想念台灣的雞腿便當」，警方提供便當，25人全嗑光光。

中打第五隊指出，吳姓男子等共25人須接受我國司法偵審，昨依詐欺、組織犯罪罪嫌移送雲林地檢，各以5至6萬元不等交保，限制出境、住居，若地院判刑比泰國刑期2年還重，將入監服刑。

刑事局中打第五隊指出，吳男(37歲)2年前與24名台灣人出境從事電信詐欺，開工不到一個月，106年7月19日就被泰國警方查緝，吳共25人(21男、4女)當庭認罪，107年8月以違反泰國法律「反參與跨國組織犯罪法」等罪名判刑2年定讞。

25人在泰國監獄服刑長達2年，今年新泰皇登基大赦，吳等人在今年5月提前半年出獄，前天由泰國遣返回國內，我國警方出動霹靂小組荷槍實彈共40餘名警力帶回台中偵辦。

中打第五隊表示，25人透漏很想念台灣，並稱泰國監獄環境差，36人關在一間，空間狹小，不少人罹患皮膚病，而且一天只吃2餐，有人更直呼，「很想念台灣的雞腿便當」，警方提供晚餐肉排便當、翌日早餐漢堡，25人均埋頭專心用餐，全嗑光光。