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坐擁百岳卻宛如黃金堆上的乞丐 誰卡住台灣山岳觀光

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影／KTV醉酒咆哮被請走 回頭拿鐮刀狠砍老闆娘

2019-05-30 10:33聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

東勢KTV前晚發生客人醉酒鬧事，竟拿鐮刀砍傷老闆娘。台中市警局東勢分局表示，砍傷人的吳姓男子喝醉酒在KTV內咆哮，被請離開後竟回頭拿鐮刀，先砍傷櫃台內的員工，再砍傷坐在沙發區老闆娘，當場血流如注，兩人送醫後無生命危險。

鬧事的吳姓男子砍人後，躲在KTV停車場的自用車內，警方獲報後趕到現場，吳不肯下車，警方破窗後噴灑辣椒水，吳姓嫌犯才下車。警詢後以殺人未遂、公共危險罪移送。

這起事件發生在東勢麥當勞旁的KTV，監視畫面顯示，前晚近10點，KTV員工與老闆娘站在櫃台旁，忽然間吳姓男子拿著鐮刀闖進，朝櫃台的兩人揮了一刀，老闆娘逃往對面的沙發區，背部遭到砍傷，吳男朝櫃台處再揮一刀，接著又對著倒在沙發上的老闆娘再揮刀，員工緊握著被砍傷的手腕跑出去求救。

警方表示，吳姓男子是工程行老闆，當晚到這家KTV唱歌，因為喝酒咆哮，店家請他離開，沒想到10分鐘後吳男回頭，手上拿著鐮刀砍傷KTV員工與老闆娘，警方獲報後趕到現場。

警方表示，吳姓男子砍人後，躲在KTV停車場的自家車內，警方獲報後，在KTV外面200公尺的道路旁發現嫌犯車輛，警方與路過的民眾聯手將吳男的車子擋住，但吳不願意下車，警方破窗後，朝駕駛噴灑辣椒水，吳姓男子才就範。

東勢警方表示，遭砍傷的員工右手腕手傷，老闆娘臉部有割傷，背部也有傷勢，兩人送醫後已無生命危險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中東勢前晚發生酒後砍人意外，遭砍傷的KTV老闆娘渾身是血，臉部、背部有割傷，已...
台中東勢前晚發生酒後砍人意外，遭砍傷的KTV老闆娘渾身是血，臉部、背部有割傷，已無生命危險。圖／讀者提供
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