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桃園持刀搶車男 疑信義區3千萬搶案共犯

2019-05-30 02:45聯合報 記者張弘昌╱即時報導

接連在桃園市中壢、平鎮、桃園區，持菜刀傷人，搶劫路人3輛機車，一路狂奔脫逃林姓男子被逮。警方今凌晨查證36歲林嫌，涉強盜、違造文書案被法院發布通緝中，懷疑他是去年10月，台北市信義區犯下3000萬現金搶案的接應共犯。

桃園市平鎮警分局警員，昨晚8點在大園區大觀路，逮捕持刀連續強盜、砍傷路人男子林東賢（36歲），他神情疲憊不發一語，警正漏夜釐清作案動機中。據了解，持刀搶車林東賢，疑是去年10月於台北市信義區，犯下3000萬現金搶案的共犯，桃市專案小組積極清查身分中。

警方昨晚間7點28分獲報，林男在中壢區健行商圈，持菜刀發狂般的高聲吼叫，且沿路持刀威嚇路人交出財物、機車，持刀傷及2路人後，林男迅速搶得機車後，加速往平鎮區方向逃竄。

隔20分鍾後，林男又在平鎮區文化街，順利搶走路人機車後，騎新搶來的機車往桃園區逃逸，8點20分又在桃園區大業路，以相同的作案手法，持刀威脅搶走第3輛機車，往大園方向逃逸。

桃園警方獲報，立即出動線上警網攔截圍捕，2個小時內，迅速在大園區大觀路上將林男逮捕到案，遭搶機車已交還被害人。警方漏夜釐清犯案動機，發現林男與台北市一起2700萬元搶案有關。

去年10月29日晚間，兩名女子開車運送疑似地下匯兌3千萬元現金，鄧姓女駕駛行經北市中坡北路時下車買消夜，一路尾隨2名持刀男子，突現身喝令下車，盜走3000萬元。

北市檢警在接應的轎車上，找到林東賢的指紋，林未到案被法院發布通緝，流竄北台灣逾半年林男，擔心通緝身分被警方識破，長期疑神疑鬼，他懷疑有警方跟監他，相拒捕才持刀爆走傷人，連搶3部機車想脫逃，但仍被大批警網追緝圍捕到案。

在桃園犯下持刀傷人，連搶3輛機車，一路換車逃逸的林姓男子被逮。警方懷疑他可能是，...
在桃園犯下持刀傷人，連搶3輛機車，一路換車逃逸的林姓男子被逮。警方懷疑他可能是，涉台北市信義區3000萬元搶案的接應共犯。記者張弘昌／攝影
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北市通緝強盜
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