前警員吸毒拍片嗆警 前主管：3年前不配合吸毒調查辭職

2019-05-29 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



一名廖姓前警員日前拍下吸食安非他命影片，揚言要挑戰警方辦案效率，屏東縣警局內埔分局內埔所員警今晚前往廖男住處逮人，並起獲二級毒品安非他命殘渣袋及玻璃球吸食器，這名廖姓前警員曾於任職新北市政府警察局中和分局及新竹縣政府警察局竹北分局，105年涉犯毒品案遭免職。

對此新竹縣警察局竹北分局指出，廖姓前警員在任職期間，主管發現他精神委靡，疑似可能有吸毒傾向，報請上級依「特定人員尿液採驗辦法」採集尿液，廖姓前警員當時不願配合調查，即主動提出辭職報告，經上級於2016年7月6日核准辭職

廖姓前警員在上個月21日於Youtube頻道流傳影片，他一邊吞雲吐霧吸食安非他命，更直接嗆不需搜索票，挑明說要挑戰警察的辦案效率，還指定由新竹縣警局余姓、李姓、陳姓員警來辦，聲稱要考驗「團隊默契」。