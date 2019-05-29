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前警員吸毒拍片嗆警 前主管：3年前不配合吸毒調查辭職

2019-05-29 23:22聯合報 記者郭政芬╱即時報導

一名廖姓前警員日前拍下吸食安非他命影片，揚言要挑戰警方辦案效率，屏東縣警局內埔分局內埔所員警今晚前往廖男住處逮人，並起獲二級毒品安非他命殘渣袋及玻璃球吸食器，這名廖姓前警員曾於任職新北市政府警察局中和分局及新竹縣政府警察局竹北分局，105年涉犯毒品案遭免職。

對此新竹縣警察局竹北分局指出，廖姓前警員在任職期間，主管發現他精神委靡，疑似可能有吸毒傾向，報請上級依「特定人員尿液採驗辦法」採集尿液，廖姓前警員當時不願配合調查，即主動提出辭職報告，經上級於2016年7月6日核准辭職

廖姓前警員在上個月21日於Youtube頻道流傳影片，他一邊吞雲吐霧吸食安非他命，更直接嗆不需搜索票，挑明說要挑戰警察的辦案效率，還指定由新竹縣警局余姓、李姓、陳姓員警來辦，聲稱要考驗「團隊默契」。

竹北分局今天晚間回應，廖姓前警員於影片中疑似吸毒行為，已遭屏東警方於今天晚上查緝到案，依毒品危害防制條例移送屏東地方檢察署偵辦。廖姓前警員已經不是警職人員，他已經辭職近3年，而且自從2016年7月6日離職後，據了解他就返回屏東老家將近3年，已無從監管離職廖姓民眾的任何音訊。竹北分局再次重申「廖民已辭職近3年，非屬現任警職人員」。

一名廖姓前警員，拍下吸食安非他命影片，揚言要挑戰警方辦案效率，今晚遭內埔分局逮捕...
一名廖姓前警員，拍下吸食安非他命影片，揚言要挑戰警方辦案效率，今晚遭內埔分局逮捕送辦。圖／讀者提供
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廖姓前警員，上個月拍下吸食安非他命影片，揚言要挑戰警方辦案效率，今晚遭內埔分局逮...
廖姓前警員，上個月拍下吸食安非他命影片，揚言要挑戰警方辦案效率，今晚遭內埔分局逮捕送辦。圖／擷取自網路
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警察新竹毒品
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