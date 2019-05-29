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熊海靈6月1日凱道挺韓 親揭韓流不滅內幕

首起吞毒球泰國運毒致死案 主嫌被控殺人獲不起訴

2019-05-29 11:43聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

1993年間以吞食海洛因毒品方式至泰國運毒來台，並造成兩運毒嫌犯因吞毒致死，成為國內首起案例。當年主嫌林輝宏涉嫌走私運毒，因始終未到案已逾通緝時效，經台北地院判決免訴，另向台北地檢署告發林涉嫌殺人罪，檢方認定林已死亡，今給予不起訴處分。

檢方調查，綽號「燒豬」的男子林輝宏、魯德海於1993年間共謀從泰國走私毒品，由魯德海邀集裴振福、呂宗南、劉吉雄、楊自立、吳東明、張建華等6名友人，招待赴泰國免費旅遊，並承諾每人挾帶毒品來台，可獲10萬元代價。

林輝宏先至泰國購買海洛因，以保鮮膜兩層包裝，內以剪斷的塑膠手套指頭藏毒，以每5公克毒品包裝成一粒，交由嫌犯吞食。1993年10月1日，魯德海代辦出境手續赴泰國旅遊；10月7日，林輝宏提供毒球給呂、劉、裴3人吞食，每人均吞食40餘顆。10月8日，3人搭乘飛機回國闖關走私成功，並交付魯德海。

10月11日，林輝宏將海洛因毒品20餘、30餘及12顆分別交由張、吳、楊3人吞食挾帶，吳因海洛因球破裂，當場口吐白沫毒發死亡，張、楊2人仍於翌日返台。兩人發現胃部劇疼，分別就醫，張建華死在新竹家中，楊自立則在台北市馬偕醫院昏迷3天，排出11顆毒球後才獲救。

事後，北檢依懲治走私條例、肅清煙毒條例起訴林輝宏、魯德海及運毒「交通」等6人，另吳、張2人則因死亡不起訴。法院審理後，將魯德海依販毒及過失致死罪判處無期徒刑，4名運毒交通則分別被處10年至4年不等徒刑。

同案被告僅林輝宏未到案遭北院通緝。今年4月，北院因林輝宏追訴權時效完成，判決免訴，至於林要求交通吞食毒球運毒，導致2人死亡，向北檢告發林涉嫌殺人罪。檢方因林逃匿失蹤多年，已被家屬聲請死亡宣告，認定林已死亡，今給予不起訴處分。

台北地院。圖/本報資料照片
台北地院。圖/本報資料照片
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