緝毒犬首次出擊破毒 毒蟲驚呼：居然被狗找到了

2019-05-29 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



洪姓毒蟲將毒品藏匿在車內，警方車內搜索半小時無斬獲，派出緝毒犬CHOCO出勤，洪臉色大變反問，「人都找不到怎麼連狗都來了？」CHOCO從車頭到車尾來回搜索兩次，一頭埋進右前乘客座下方興奮搖尾巴，警方起出15包毒咖啡包，洪驚呼，「居然被狗找到了」，沒想到會被首次出擊的緝毒犬CHOCO查獲。

上週六晚間10時許，台中市警局第四分局偵查隊鎖定洪男駕駛車輛，發現洪身上有濃濃毒品氣味，檢視洪車內可能藏匿毒品的地方，但時時過去卻未發現毒品蹤跡，隨即向台中市警局警犬隊請求支援。

警方表示，洪男見到緝毒犬到場，原本老神在在的臉色大變，還反問，「人都找不到了怎麼連狗都來了？」更讓警方覺得車內藏有非法物品。

警犬隊隊長陳玉梅今表示，當晚出勤的緝毒犬CHOCO(米格魯、母、11個月大)是首次出勤，到了現場相當興奮，從車頭到車尾迅速嗅了一遍，連引擎蓋、後車箱、車底等處都不放過，進行第二次複式搜索時，CHOCO鎖定右前乘客座下方，甚至將頭埋進底座、尾巴興奮搖晃示意。

警方撬開駕駛座扶手隔板，果然在下方發現藏匿的毒咖啡包，起出二級毒品咖啡包共15包，含袋重119公克。洪費心藏匿的毒品全被找出，不甘心大嘆，「居然被狗找到了！」警詢後依毒品罪嫌移送。