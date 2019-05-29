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緝毒犬首次出擊破毒 毒蟲驚呼：居然被狗找到了

2019-05-29 11:32聯合報 記者林佩均╱即時報導

洪姓毒蟲將毒品藏匿在車內，警方車內搜索半小時無斬獲，派出緝毒犬CHOCO出勤，洪臉色大變反問，「人都找不到怎麼連狗都來了？」CHOCO從車頭到車尾來回搜索兩次，一頭埋進右前乘客座下方興奮搖尾巴，警方起出15包毒咖啡包，洪驚呼，「居然被狗找到了」，沒想到會被首次出擊的緝毒犬CHOCO查獲。

上週六晚間10時許，台中市警局第四分局偵查隊鎖定洪男駕駛車輛，發現洪身上有濃濃毒品氣味，檢視洪車內可能藏匿毒品的地方，但時時過去卻未發現毒品蹤跡，隨即向台中市警局警犬隊請求支援。

警方表示，洪男見到緝毒犬到場，原本老神在在的臉色大變，還反問，「人都找不到了怎麼連狗都來了？」更讓警方覺得車內藏有非法物品。

警犬隊隊長陳玉梅今表示，當晚出勤的緝毒犬CHOCO(米格魯、母、11個月大)是首次出勤，到了現場相當興奮，從車頭到車尾迅速嗅了一遍，連引擎蓋、後車箱、車底等處都不放過，進行第二次複式搜索時，CHOCO鎖定右前乘客座下方，甚至將頭埋進底座、尾巴興奮搖晃示意。

警方撬開駕駛座扶手隔板，果然在下方發現藏匿的毒咖啡包，起出二級毒品咖啡包共15包，含袋重119公克。洪費心藏匿的毒品全被找出，不甘心大嘆，「居然被狗找到了！」警詢後依毒品罪嫌移送。

陳玉梅說，緝毒犬CHOCO剛到警犬隊實習時，愛玩愛吃的天性，對於學習新氣味速度極快，但也因為年紀最小，偶爾會因為貪玩而分心，這次是第一次支援毒品搜索勤務，所謂初生之「犬」不畏毒，利用其身形優勢，仔細來回嗅聞，首次出擊成功破獲毒品。

警方撬開駕駛座扶手隔板，果然在下方發現藏匿的毒咖啡包。記者林佩均／翻攝
警方撬開駕駛座扶手隔板，果然在下方發現藏匿的毒咖啡包。記者林佩均／翻攝
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台中市警局警犬隊緝毒犬CHOCO首次出擊緝毒，順利查獲15包二級毒品毒咖啡。記者...
台中市警局警犬隊緝毒犬CHOCO首次出擊緝毒，順利查獲15包二級毒品毒咖啡。記者林佩均／翻攝
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警方撬開駕駛座扶手隔板，果然在下方發現藏匿的毒咖啡包。記者林佩均／翻攝
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台中市警局警犬隊緝毒犬CHOCO首次出擊緝毒，順利查獲15包二級毒品毒咖啡。記者...
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警方撬開駕駛座扶手隔板，果然在下方發現藏匿的毒咖啡包。記者林佩均／翻攝
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台中市警局警犬隊緝毒犬CHOCO首次出擊緝毒，順利查獲15包二級毒品毒咖啡。記者林佩均／翻攝
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毒品咖啡陳玉梅
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