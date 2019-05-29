屁孩想吸K菸不滿藥頭態度差 揪朋友黑吃黑砍斷他手筋

2019-05-29 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園劉姓男子去年12月30日打算花1萬多元和陳姓藥頭買10公克K他命，只因不滿對方「態度不佳」，夥同許姓、王姓友人打算來「黑吃黑」，持西瓜刀砍斷陳手筋、動脈，並搶走毒品逃跑，陳血流如注緊急就醫縫合撿回一命，檢方偵結依殺人未遂起訴劉等3人，陳販毒部分則另案偵辦中。

檢警調查，劉男（19歲）當天早上8點透過微信和陳約買毒，雙方談妥以1萬1000元買10公克安非他命，並至大園區某國小旁交易，但劉認為和陳互動過程，對方態度不佳，就和許姓（19歲）、王姓（20歲）朋友相約要對陳男行搶毒品，赴約前先開車繞去五金行購買2把西瓜刀。

下午3點多抵達後，雙方約在陳的自小客車內交易，但劉一拿到K他命打開車門就想走，陳見狀趕緊拉著他的手，未料一旁的許男竟直接朝他揮刀，並壓制身體不讓反擊，劉則持刀朝陳後腦勺狂砍，王男則擋住車門不讓陳下車。

陳用雙手抵擋防禦，但仍慘遭劉、許揮砍好幾下，導致他受有左前臂切割傷20公分、屈肌及其肌腱全斷裂，尺動脈與尺神經也斷裂等，因重傷無力反抗下，劉等3人成功搶走10公克K他命後跑到附近的公園立刻施用殆盡，陳則在朋友協助下送醫緊急縫合才點回一命。

檢方訊時，劉坦承犯行，辯稱買K他命因為對方態度很差，所以就和許打算強奪毒品，並問王要不要加入，砍傷陳搶走毒品後，3人就拿毒品到附近公園平分施用；許則說，當時劉問他「要不要黑吃黑」他就答應，在車上因情況混亂，他和劉就朝陳身體亂砍。

陳供稱說，原本和劉約好說「有好康的」，交易時自己拿出1包K他命問劉可不可以，對方說好後表示要下車拿錢，回來後就朝他手、脖子及後腦勺狂砍；檢方清查通聯紀錄、監視器畫面，且陳的車內也採集到K他命粉末。