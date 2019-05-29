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惡煞尋仇找錯人 4名少年遭當街攔車亂刀砍傷

2019-05-29 10:09聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市鶯歌區凌晨發生當街砍人事件，4名被害少年騎車夜遊，遭到近20輛機車人馬當街攔下，隨即就是被對方持刀一陣亂砍，現場到處血跡斑斑，救護人員到場發現被害人刀傷集中背部及手臂，所幸送醫後都暫無生命危險，警方已通知其中1名涉案男子到案說明，將持續追查其他涉案人員。

遭砍的4名少年凌晨2時許，騎車夜遊吃完宵夜準備返家，途經鶯歌區中正一路與碧龍巷口時，突然遭到後方3輛汽車及近20輛機車攔下，多名不明人士持棍棒、刀械就不分青紅皂白，對著4名少年一陣亂砍，4人雖然馬上棄車往反方向跑，但是仍遭砍中手臂及背部。

受傷的分別是楊姓少年（18歲）、鄭姓少年（18歲）、謝姓少年（16歲）及吳姓少年（18歲），4人向警方表示根本不認識對方，沒想到停個紅燈就被惡煞盯上；附近店家也表示，當時看到多輛機車呼嘯而過，還看到有人手持信號彈，沒想到就看到不遠處的路口發生鬥毆。

救護人員緊急將受傷的4名少年送往醫院急救，所幸未造成生命危險，但其中1名謝姓少年臀部遭砍一刀，皮開肉綻，緊急進行縫合仍在觀察。警方調閱監視器循線通知其中1名涉案的吳姓男子（18歲）到案說明，並瞭解疑似是尋仇找錯人，行凶一夥人隨即一哄而散逃逸，將持續追查其他犯案人員下落，全案將依公共危險、傷害罪函送新北地檢偵辦。

多輛機車深夜街頭呼嘯而過，還有人手持信號彈沿路叫囂，更持刀砍傷另一行騎車少年。記...
多輛機車深夜街頭呼嘯而過，還有人手持信號彈沿路叫囂，更持刀砍傷另一行騎車少年。記者巫鴻瑋／翻攝
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傷害罪殺人
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