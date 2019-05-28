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中警好威緝毒三度拿第一 「衝衝衝」政院頒獎狀

2019-05-28 13:12聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

今年度第一波全台「安居緝毒專案」昨在行政院治安會報頒獎，台中市警局三連霸，三度獲得行政院評定為「機關組」的六都第一名，另外個人績效部分，第一警分局警員盧威志、第一警分局偵查員殷顯森、刑大偵三隊偵查佐劉東岳也都獲得行政院長蘇貞昌頒發獎狀表揚。台中市警局長楊源明表示，全市6000餘名警力動員緝毒，是此次再獲佳績的主力，另外民眾熱心反映也與警力查緝形成「良性循環」，打造台中市為安居無毒的城市。

台中市警局表示，今年首波的安居緝毒專案時間為今年3月5日至19日，市警局在專案期間一共查獲販毒的大樓與社區143處；製造、運輸、販賣毒品的藥頭180人(含未成年9人)、其中經檢察官聲押109人(聲押率約64%)，法院准押80人(准押率73%)，獲得行政院評定為「機關組」六都第一名，也是去年兩波安居專案都榮獲第一後，三度獲獎，昨天由台中市警局副局長邱銘光代表接受表揚。

台中市警局表示，個人組部分，第一分局偵查佐殷顯森在3月13日查獲製毒工廠，並查扣毒品咖啡包1440包(含袋重15.71公斤)、半成品毒品咖啡包199包(含袋重301.65公克)、K他命50.74公克、一粒眠267顆、封口機一台、小惡魔圖案分裝袋11309個等證物，又持續向上溯源，18日查獲毒品上游。

另外，刑大偵三隊偵查佐劉東岳在去年12月18日查獲第一層藥頭後，經持續向上溯源，分別在今年3月11日查獲第二層及第三層藥頭，同月12日查獲第四層藥頭，共計向上溯源四層。

第一分局警員盧威志也運用反毒通報網，在安居專案期間偵破毒品吸食持有案7件7人及分裝製毒工廠1件1人，並回饋里民查緝成果，獲社區民眾好評，三人都獲得行政院長蘇貞昌頒獎表揚。

台中市警局在今年度第一波緝毒專案榮獲機關組六都第一名，昨由市警局副局長邱銘光（左...
台中市警局在今年度第一波緝毒專案榮獲機關組六都第一名，昨由市警局副局長邱銘光（左）代表受獎。圖／台中市刑大提供
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行政院長蘇貞昌昨天頒獎表揚台中市警局第一分局偵查佐殷顯森（左）。圖／台中市刑大提...
行政院長蘇貞昌昨天頒獎表揚台中市警局第一分局偵查佐殷顯森（左）。圖／台中市刑大提供
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行政院長蘇貞昌昨天頒獎表揚台中市刑大偵三隊偵查佐劉東岳（左）。圖／台中市刑大提供
行政院長蘇貞昌昨天頒獎表揚台中市刑大偵三隊偵查佐劉東岳（左）。圖／台中市刑大提供
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行政院長蘇貞昌昨天頒獎表揚台中市第一警分局警員盧威志（左）。圖／台中市刑大提供
行政院長蘇貞昌昨天頒獎表揚台中市第一警分局警員盧威志（左）。圖／台中市刑大提供
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台中市行政院毒品
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