遭彈劾檢察官獲政院頒獎 陳隆翔：有信心面對法庭審理
遭監委彈劾的台中地檢署檢察官陳隆翔，因在「安居緝毒專案」查緝毒品績效佳，昨天到行政院接受院長蘇貞昌頒獎表揚，他表示藉由領獎，獲得工作上的肯定，覺得很榮幸，未來在工作崗位上繼續努力。
陳隆翔表示，妻子看到網路他被彈劾的訊息，他覺得「好像醫生收到傳票的感覺」、「自己覺得認真工作，被誤會」，心裡覺得五味雜陳。
陳隆翔說，他現在是「被懲戒人的身分」、「我坦然面對，彈劾部分已進入懲戒的訴訟，相關彈劾案延伸的法律或其他問題，留待職務法庭做主張，與爭取個人權利」，有信心面對職務法庭的審理。
這次台灣高等檢察署所發動的「安居緝毒專案」第3波全國同步查緝行動，台中地檢署共有39位檢察官指揮司法警察查緝社區毒品並溯源追查上游。
中檢共查緝148人，解送104人，聲請羈押76人，經法院裁准羈押54人，反毒網查訪98人，查獲3座毒品工廠，查扣各類毒品共5843.92公克、現金新台幣81萬6200元、車輛10部、3c產品110台。對於建立無毒防護網，使民眾得以安寧居住生活，有顯著貢獻。
行政院昨在第一會議室舉辦第3波「安居緝毒」有功機關暨個人有功頒獎典禮，藉以表揚安居緝毒有功機關及個人，由台中地檢署檢察長陳宏達代表該署接受行政院長蘇貞昌頒發機關有功獎狀，另陳隆翔、陳燕瑩檢察官查緝毒品勇於任事，不畏艱苦，獲頒個人有功獎項。
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