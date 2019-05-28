遭彈劾檢察官獲政院頒獎 陳隆翔：有信心面對法庭審理

2019-05-28 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



遭監委彈劾的台中地檢署檢察官陳隆翔，因在「安居緝毒專案」查緝毒品績效佳，昨天到行政院接受院長蘇貞昌頒獎表揚，他表示藉由領獎，獲得工作上的肯定，覺得很榮幸，未來在工作崗位上繼續努力。

陳隆翔表示，妻子看到網路他被彈劾的訊息，他覺得「好像醫生收到傳票的感覺」、「自己覺得認真工作，被誤會」，心裡覺得五味雜陳。

陳隆翔說，他現在是「被懲戒人的身分」、「我坦然面對，彈劾部分已進入懲戒的訴訟，相關彈劾案延伸的法律或其他問題，留待職務法庭做主張，與爭取個人權利」，有信心面對職務法庭的審理。

這次台灣高等檢察署所發動的「安居緝毒專案」第3波全國同步查緝行動，台中地檢署共有39位檢察官指揮司法警察查緝社區毒品並溯源追查上游。

中檢共查緝148人，解送104人，聲請羈押76人，經法院裁准羈押54人，反毒網查訪98人，查獲3座毒品工廠，查扣各類毒品共5843.92公克、現金新台幣81萬6200元、車輛10部、3c產品110台。對於建立無毒防護網，使民眾得以安寧居住生活，有顯著貢獻。