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母前男友縱火 潮州身障男被燒死非意外

2019-05-28 11:28聯合報 記者江國豪╱即時報導

警方認為林姓死者母親（左）前男友涉嫌縱火，昨日已遭檢方羈押。記者江國豪／翻攝
警方認為林姓死者母親（左）前男友涉嫌縱火，昨日已遭檢方羈押。記者江國豪／翻攝
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今天上午屏東縣議會進行施政總質詢，縣議員蔣月惠在簡報中列舉近日屏東3起死亡火警事件，質疑縣府團隊針對弱勢照顧系統有疏失，而縣長潘孟安脫口回應，26日潮州鎮火警，是因感情糾紛，遭人蓄意縱火，目前嫌犯已被羈押。

潮州鎮北平路，一棟3層樓出租套房，前日（26日）晚7點半發生火警意外，導致1名25歲身障男子死亡，有目擊者指出，火警發生時1名男子從2樓後方陽台跳出後匆忙騎著機車逃逸，令警方不敢大意，依循著車牌追查，找到1名趙姓男子，經查為林姓死者母親的前男友，由於趙男對當時的行徑交代不清，昨天遭到檢方羈押。

火警現場為3層樓建築，王姓女房東住在3樓，2樓則分租給林姓母子及另一名洪姓男子，消防人員進入火場，迅速撲滅火勢，並發現骨瘦如柴的林姓男子，已全身被濃煙燻黑，腿部有燒傷痕跡躺在床上，已失去生命跡象，緊急送醫急救仍宣告不治。而消防人員在林姓母子房內，發現桶裝瓦斯正在漏氣，初步研判起火點位在林姓母子房內的簡易廚房。

「母子倆日子過的很辛苦」，鄰居說，這對母子已居住一段時間，林男自小罹患小兒麻痺，行動不便長期臥床，由母親辛苦扶養長大，平時外出上班時，擔心林男在家肚子餓，會在床邊擺放零食，附近住戶對於這對母子不陌生，甚至過年時還會特別包紅包給他們，萬萬沒想到突如其來的一場惡火，竟奪走林男性命。

26日潮州火警林姓身障男子葬身火海，警方查出死者母親趙姓前男友涉嫌縱火，昨日已遭...
26日潮州火警林姓身障男子葬身火海，警方查出死者母親趙姓前男友涉嫌縱火，昨日已遭羈押。記者江國豪／翻攝
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小兒麻痺潘孟安
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