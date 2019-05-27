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東港深夜槍響 傷者稱散步遭開槍警方存疑調查

2019-05-27 21:27聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣東港鎮大鵬灣跨海大橋下方停車場，26日晚間11點40分驚傳槍響，1名42歲...
屏東縣東港鎮大鵬灣跨海大橋下方停車場，26日晚間11點40分驚傳槍響，1名42歲林姓男子背部遭到槍擊。記者江國豪／翻攝
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屏東縣東港鎮大鵬灣跨海大橋下方停車場，昨日（26日）晚間11點40分驚傳槍響，1名42歲林姓男子遭到槍擊，子彈卡在背部，送醫取出子彈後，所幸無生命危險。林男向警方供稱深夜散步，不知為何遭到槍擊，但警方對此說法存疑，目前已成立專案小組擴大進行偵辦。而地方知情人士透露，當晚林男因私人糾紛與人相約談判，雙方談判不成，遭對方開槍。

據悉，林姓男子遭人開槍後，便打電話向妻子求救，林妻到場看見槍傷，向鄰近的海巡隊大鵬灣安檢所求救。

警方到場時，林男渾身是血，供稱在散步時無故遭到槍擊，緊急送醫治療，所幸並無生命危險。經照Ｘ光後發現子彈卡在體內，林男隨即進入開刀房進行手術，取出子彈確定為改造式子彈，目前警方尚待林男手術麻醉退後製作筆錄。

地方知情人士透露，林男當晚約人到橋下談判，談判未果轉身離開時，被對方從背後開槍射擊。雖案發地點偏遠，但常有釣客垂釣，加上海巡安檢所車輛進出頻繁，並非談判好地方，可能因與林男住家距離相近才會約在此。

而之前東港警分局轄區內，曾發生過兩幫人馬槍擊案件，因此警方對於再次發生槍擊事件特別敏感。

警方表示，事發當晚及隔天早上，皆在現場進行搜索，未發現槍擊彈頭及彈殼，本案正由東港分局成立專案小組人員，調閱周邊監視器畫面過濾可疑人車，並針對林男生活及交友狀況擴大偵查，盼早日釐清案情。

屏東縣東港鎮大鵬灣跨海大橋下方停車場，26日晚間11點40分驚傳槍響，1名42歲...
屏東縣東港鎮大鵬灣跨海大橋下方停車場，26日晚間11點40分驚傳槍響，1名42歲林姓男子背部遭到槍擊。記者江國豪／翻攝
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槍擊東港
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