這位分局長超會獎賞部屬 才破案獎金馬上到超暖心

2019-05-27 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



北港分局長王立德推動「馬上獎」，只要一破案，務必馬上親自送獎勉勵，讓部屬感到心暖暖。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

「獎不在多，心意為重！」雲林縣北港分局長王立德剛接任不久，新人新作風，他以快速立即的獎賞，讓部屬心暖暖，不論夜多深、路多遠，一破案獎就到，讓徹夜未眠辦案的員警，深感寬慰，分局長親送禮券，全都自掏腰包，數額雖不多，但一番真切的勉勵和心意，勝過大功大獎，讓部屬貼心領受。

水林分駐所長陳智偉、警員林資皓，昨天大半夜巡邏到凌晨，攔查了一部可疑車輛，一口氣破獲毒品愷他命10包，小惡魔咖啡包30包，黑色包裝咖啡包45包，總重達800多公克，半夜接到破案電話的北港分局長王立德立，馬上夜奔警所，親自送上勉勵的禮，並馬上在主管的Line群組表揚。

北辰派出所才到任不久的副所長吳鎮尼，雖調新轄區但破案功力依舊，掌握可靠線索，今天凌晨帶領警員楊家豪、林欣俞，查獲一起利用檳榔攤為據點「假羊頭賣狗肉」，假借賣檳榔，行販毒之實，當場查獲陳姓男子和兩兩名男子疑正毒品交易，當場起出海洛因12包、安非他命10包、不明粉末1包、吸食器、分裝袋及電子磅秤。

分局長王立德依舊秉持「馬上獎」原則，案一破獎即到，親自送獎到警所，不僅「獎得速」並提供必要協助，讓深夜忙碌的警員心頭暖烘烘，愈辦愈有勁。

據了解，分局長送禮券獎勵，多半選擇全聯等實用的禮券，獎賞額度不多，但受獎員警感觸特別深，最主要是獎來得夠快，意味著長官的重視，幾位員警私下說，用禮券買泡麵回家吃或買瓶礦泉水，都感到甘之如飴。