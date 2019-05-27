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萬安演習還到處趴趴走 警方查獲毒品竊盜通緝犯

2019-05-27 16:17聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市楊梅區46歲曾姓男子，不清楚萬安42演習，管制人車及緊急疏散避難，竟大搖大擺的在街道馬路「趴趴走」。勸導警員眼尖認出，他涉毒品、竊盜案由桃園地方法院發布通緝中，疑於演習執行人車管制，先將他留置現場，待演習勤務結束，即刻呼叫警網到場支援逮人。

楊梅分局楊梅派出所警員蔡鋒霈，今天下午1時30分執行萬安演習實施人車管制時，街上無人無車，但楊梅區校前路22巷口，有名男子獨自在路上行走，警方要他趕快找地方疏散避難，否則將依據民防法，開罰3至15萬元。

警員蔡鋒霈快步上前，大喊趕快找地方疏散時，曾男不理會，還跑給警員追，還好蔡姓警員平時有練長跑，很快的追上前及攔下曾男。眼尖警員認出，曾男本月初剛由桃園地方法院發布毒品、竊盜通緝中，先不動聲色將他留置現場。

警員為確保萬安演習勤務圓滿落幕，先在現場留置曾男，在旁警戒防範他再亂走動，等到下午2時演習結束，立即呼叫無線電，尋求線上同仁到場支援逮捕，偵詢後他解送法院歸案。

楊梅分局長林信雄表示，楊梅派出所同仁萬安演習，除能落實勤務實施人車管制與勸導，平日更能熟記轄內治安顧慮人口動態，進而線上破獲通緝案件，值得嘉許。

桃園市曾姓男子，今天下午萬安演習時，還在街道上趴趴走。警上前勸導時，眼尖認出他是...
桃園市曾姓男子，今天下午萬安演習時，還在街道上趴趴走。警上前勸導時，眼尖認出他是通緝犯，將他留置現場到演習結束，立即上前逮人。圖／楊梅警分局提供
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萬安演習通緝毒品
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