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影/台中廟會糾紛有人掄球棒 警快速到場排解

2019-05-27 09:00聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市后里區昨晚廟會，因陣頭表演時間争議發生口角，雙方推擠還有人拿出球棒，員警很快到場勸阻排解，無人提告。

警方表示，昨晚9點多，廟會遶境隊伍行經后里區甲后路一處路口，有設臨時神壇，陣頭先後表演，其中一支陣頭隊伍，不滿前面陣頭表演太久，雙方口角衝突。

遶境有向警方申請遊行，大甲警分局員警原來在附近路口維持交通，聽到衝突口角聲音，立刻衝到現場，拉開隔離雙方 ，主辦廟方人員也勸阻雙方，衝突很快平息。

台中市后里區昨晚廟會有口角糾紛。圖/取自臉書黑色豪門企業
台中市后里區昨晚廟會有口角糾紛。圖/取自臉書黑色豪門企業
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