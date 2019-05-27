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又傳虐嬰？ 4月娃頭受重創急救

2019-05-27 00:38聯合報 記者蕭雅娟柯毓庭張世杰／連線報導

四個月大男嬰因身上有新舊瘀傷，檢警已介入調查是否故意虐打。圖為士林地檢署偵查大樓...
四個月大男嬰因身上有新舊瘀傷，檢警已介入調查是否故意虐打。圖為士林地檢署偵查大樓。圖／聯合報系資料照片
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一名四個月大男嬰跟著父親周姓男子及周的女友出遊，入住新北市新店區一家飯店，疑似摔落房間地板造成頭部重創，送醫仍在急救；醫師發現男嬰身上有新舊瘀傷，懷疑遭虐打而通報社會局，檢警已介入調查。

士林地檢署說，全案分他字案調查，目前還不能確定是兒虐案件，但男嬰傷勢與周及其女友相關；兩人尚未到案說明，待男嬰詳細傷勢報告出爐、確認受傷時間，再調查是否故意虐打或疏於照顧導致傷勢。

檢警調查，周姓男子（廿四歲）與前妻離婚後取得男嬰監護權；本月十八日他帶女友、男嬰出遊，入住新店一家四星級飯店，廿日清晨六時許發現男嬰掉落在飯店房間地板，已全身僵硬、嘴唇發黑，意識不清，嚇得立即送往耕莘醫院急救，再轉往台北榮總救治。

據了解，榮總醫師發現男嬰除頭部嚴重受創，四肢還有新舊瘀傷，全身傷痕不少，經精密儀器檢驗，初步評估傷勢是因劇烈搖晃或受外力因素造成，懷疑是兒虐案件，通報北市社會局，再報請檢警調查。

台北市家庭暴力暨性侵害防治中心組長王儀玲說，全案確有虐嬰跡象，且嬰兒太小，現階段自我保護能力很低，又有醫療需求，中心已啟動緊急保護安置機制。

新店警方說，周姓男子供稱男嬰有噎奶，並從沙發跌落導致，因為家住北投，要求將男嬰轉院至台北榮總醫院；警方廿四日接受檢察官指揮，已到飯店採證勘驗，近日會通知周及其女友到案說明。

榮總醫師監護權北投嬰兒
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