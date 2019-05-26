女移民官車站撞見越南人秘密蒐證 助專勤隊逮8非法移工

2019-05-26 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



繼日前查獲14名非法居留外籍移工，移民署台東專勤隊分隊長蕭勝芳今天表示，台東專勤隊再查獲8名越南籍非法移工，破案關鍵是一名女移民官搭火車時，撞見這批非法移工且秘密蒐證。

台東專勤隊表示，專勤隊將追查非法雇主及非法仲介，這8名越籍非法移工則依入出國及移民法規定裁罰新台幣1萬元，再遣送他們回越南，並管制他們不許再來台，遏止不法歪風，維護社會治安及我國勞動秩序。

台東專勤隊指出， 日前隊上黃姓女移民官搭乘火車回到台東車站， 下車時發現從其他車廂下來了5、6位越南籍男子，黃女身為移民官，警覺性高，馬上拍了幾張重要相片傳回隊部建立檔案。

湊巧隔天台東專勤隊接獲線報，有多名越南籍人士在台東市某大型工地非法工作，經派員蒐證，再逐一比對黃女拍回來的相片，赫然發現部分對象就是在火車站拍到的越南人。

蕭勝芳表示，透過多日跟監埋伏，掌握查緝對象的上工作息及行車路線後，經縝密勤務佈署，聯合台東憲兵隊截斷載送車輛脫逃動線，一舉查獲8名越南籍失聯移工及逾期居留外僑。