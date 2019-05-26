親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

竹科宿舍爆幽靈清潔工 委外廠商主管4年詐領652萬

避貿易戰火！和碩印尼廠傳下月將開始生產

女移民官車站撞見越南人秘密蒐證 助專勤隊逮8非法移工

2019-05-26 16:41聯合報 記者羅紹平╱即時報導

繼日前查獲14名非法居留外籍移工，移民署台東專勤隊分隊長蕭勝芳今天表示，台東專勤隊再查獲8名越南籍非法移工，破案關鍵是一名女移民官搭火車時，撞見這批非法移工且秘密蒐證。

台東專勤隊表示，專勤隊將追查非法雇主及非法仲介，這8名越籍非法移工則依入出國及移民法規定裁罰新台幣1萬元，再遣送他們回越南，並管制他們不許再來台，遏止不法歪風，維護社會治安及我國勞動秩序。

台東專勤隊指出， 日前隊上黃姓女移民官搭乘火車回到台東車站， 下車時發現從其他車廂下來了5、6位越南籍男子，黃女身為移民官，警覺性高，馬上拍了幾張重要相片傳回隊部建立檔案。

湊巧隔天台東專勤隊接獲線報，有多名越南籍人士在台東市某大型工地非法工作，經派員蒐證，再逐一比對黃女拍回來的相片，赫然發現部分對象就是在火車站拍到的越南人。

蕭勝芳表示，透過多日跟監埋伏，掌握查緝對象的上工作息及行車路線後，經縝密勤務佈署，聯合台東憲兵隊截斷載送車輛脫逃動線，一舉查獲8名越南籍失聯移工及逾期居留外僑。

他指出，這些越南籍人士經國人居間媒介，由其中1名通曉中文的失聯移工負責招募，再由我國籍車手載送至各工地非法工作，非法移工休假時也會到台東各地遊玩，才被機警的黃姓女移民官發現行蹤。

靠著一名女移民官搭火車時撞見非法移工且秘密蒐證，移民署台東專勤隊分隊成功查獲8名...
靠著一名女移民官搭火車時撞見非法移工且秘密蒐證，移民署台東專勤隊分隊成功查獲8名越南籍非法移工。記者羅紹平／翻攝
分享
靠著一名女移民官搭火車時撞見非法移工且秘密蒐證，移民署台東專勤隊分隊成功查獲8名...
靠著一名女移民官搭火車時撞見非法移工且秘密蒐證，移民署台東專勤隊分隊成功查獲8名越南籍非法移工。記者羅紹平／翻攝
分享

台東越南移工
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

移民署新北專勤隊突擊 查緝34名失聯移工

2019-05-26 16:28

4月大嬰兒疑遭24歲父親虐打 全身僵硬加護病房觀察

2019-05-26 15:49

這是「吃硬的」！ 男子毒品硬凹壯陽藥

2019-05-26 13:21

通緝男街上舞刀亂揮 嚇傻路過民眾還欲襲警

2019-05-26 12:50

龜山島海上長泳14年首度傳意外 72歲女泳客插管昏迷

2019-05-26 12:13

網路交友外籍女友急用錢 台灣郎要匯萬元險被騙

2019-05-26 10:34

影／防搶演練好逼真 不知情市民嚇傻急報案

2019-05-26 10:00

越南移工從大陸偷渡到台灣 代價是每人3000元美金

2019-05-26 08:55

12女塞滿廂型車 「姐姐」照顧18名逃逸移工同住

2019-05-25 20:57

來硬的！專案將結束 移民署今鐵腕查獲全台非法223人

2019-05-25 18:37

通緝犯邊跑邊丟手機、包包 飛毛腿警百公尺內壓制

2019-05-25 17:32

影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利

2019-05-18 11:59

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

下藥性侵女同學 色狼掰自慰噴濺被打臉

2019-05-25 18:54

龜山島海上長泳出意外3人昏迷救回、1插管急救 活動喊停

2019-05-26 10:42

象鼻岩大浪沖外海 站立滑板、獨木舟16人獲救幸無礙

2019-05-25 18:47

假觀光、真陪酒 越南妹鑽「新南向」漏洞遭逮

2019-05-26 11:27

來硬的！專案將結束 移民署今鐵腕查獲全台非法223人

2019-05-25 18:37

雲林小吃店合法掩護非法 暗地從事性交易遭查獲

2019-05-26 11:35

12女塞滿廂型車 「姐姐」照顧18名逃逸移工同住

2019-05-25 20:57

龜山島海上長泳14年首度傳意外 72歲女泳客插管昏迷

2019-05-26 12:13

日旅客自駕撞前面BMW 正妹實習警幫翻譯溝通

2019-05-25 22:04

捕魚太high回程沒油 花蓮外海上演「漁翁的奇幻飄流」

2019-05-25 23:04

大義滅親！ 加油站清潔工偷11萬 被父親舉報判刑

2019-05-25 23:38

竹科宿舍爆幽靈清潔工 委外廠商主管4年詐領652萬

2019-05-26 16:44

住摩鐵睡車上 吹冷氣排廢氣…4人送醫

2019-05-26 00:07

移民署查獲假觀光真坐檯越南小吃店 知名紅牌竟變性

2019-05-26 16:49

外籍陪酒妹假冒他人身分 智慧科技一掃搓破謊言

2019-05-26 10:52

越南移工從大陸偷渡到台灣 代價是每人3000元美金

2019-05-26 08:55

得不償失！她為滿足幼子洗劫Uniqlo被判刑

2019-05-25 18:53

長期家暴女兒 就連出車禍腿斷也不放過 恐怖母親遭起訴

2019-05-26 12:40

不滿老公付贍養費給前妻 她恐嚇「讓你孩子沒媽媽」

2019-05-26 09:14

海陸上士不滿領導暴打上尉 判6月得易科18萬元確定

2019-05-26 15:48

4月大嬰兒疑遭24歲父親虐打 全身僵硬加護病房觀察

2019-05-26 15:49

跨不過的坎 修復式司法難題

2019-05-26 00:08

廟公「鞭炮炸鬼」 女求祭改不成反遭燒燙傷

2019-05-25 22:02

影／移民署掃蕩非法移工 查獲9外籍男女

2019-05-26 00:28

誤判？大火燃鞭炮 母女葬火窟

2019-05-26 00:05

趕機場釀連環撞 1人重傷送醫觀察中

2019-05-26 14:38

灌膠怪客出沒！猛灌機車鑰匙孔 台南車主氣炸報警追查

2019-05-26 13:21

假觀光真賣淫 陸籍女稱「找朋友喝酒」

2019-05-26 12:21

洩密案更審 高院6月傳馬英九出庭

2019-05-26 12:34

女移民官車站撞見越南人秘密蒐證 助專勤隊逮8非法移工

2019-05-26 16:41

疑似改裝機車不滿被攔檢 貼網討拍反遭打臉

2019-05-26 11:08

少女新崛江看電影遭襲胸 噁男瞎辯找位置

2019-05-26 14:21

台北誠品信義店傳火警 冰箱冒煙所致

2019-05-26 13:25

移民署台北專勤隊逮4外籍賣淫女 最久已撈金8個月

2019-05-26 16:24

門口牛奶都沒拿 獨居婦病死家中多日傳惡臭

2019-05-26 16:34

影／防搶演練好逼真 不知情市民嚇傻急報案

2019-05-26 10:00

貿易商集資950萬買比特幣 賣家拿錢開溜涉詐欺

2019-05-26 10:21

修復式司法／請不起律師 弱勢纏訟心結

2019-05-26 00:08

車下偷裝GPS追蹤 2惡煞上門討債400萬辯：巧遇

2019-05-26 14:20

修復式司法／修復「心」關係 夫妻不再互告

2019-05-26 00:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top