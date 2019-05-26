龜山島海上長泳14年首度傳意外 72歲女泳客插管昏迷

2019-05-26 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭龜山島海上長泳舉辦14年來今天首度傳出意外，泳客下海後游不到200公尺，風浪突然轉強，造成4人昏迷失溫被救起送醫，其中3人搶救已恢復意識，72歲梁姓女泳客救起已無心跳呼吸，目前仍插管昏迷。

從頭城烏石港出發的龜山島海上長泳來回3公里， 這次共有1127人報名參加。今天上午主辦單位評估風浪風向還可以，但8點30分泳客下水後沒多久，海上突然刮起南風，瞬間風浪轉大，經海上救難船通報，緊急宣布活動取消。

承辦單位表示，早上確認過氣象預報跟現場狀況，不游出去才200公尺左右，浪象開始混亂變大，眼看泳客被浪打，游不出去，緊急取消。後續海浪湧起，加上海流關係，泳客大多無法游回來，體力耗盡，救難人員9點30分緊急展開搶救行動。

這起意外造成4名泳客昏迷失溫被救回，經搶救3人恢復意識。但72歲梁姓女泳客被救起時，已無心跳呼吸，急救恢復脈搏，目前仍插管昏迷。

上岸的泳客餘悸猶存表示，這趟「真的很艱險」，不到1小時風浪突然變大，連浮板都被沖斷，他看不對勁，趕快叫友人一起上岸。

承辦的頭城游泳會表示，龜山島海上長泳辦了14年，一直都很安全，但近年來因為近海風浪變化大，去年的活動，泳客都下水了，臨時發現不對勁通通被叫上來，這次風浪突然轉到7至8級，很難預測。