影／防搶演練好逼真 不知情市民嚇傻急報案

2019-05-26 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第三警分局東區分駐所23日下午與轄內旱溪農會配合協力舉辦防搶演練，員警假扮的歹徒身戴口罩安全帽闖入農會大喊「搶劫」讓一旁不知情的市民瞬間嚇到不知所措，只見「假歹徒」得手後隨即跑出農會，不到20公尺即被巡邏警力強勢撲倒逮捕，市民後來得知是防搶演練，心有餘悸直呼「好逼真」。

台中市第三警分局表示，警方對於轄內金融機構安全相當注重，平日針對轄內金融機構皆有設置巡邏路線加強守望，而員警巡簽時也會提醒行員注意各種可疑人士，遭遇緊急事故時隨時通報警方。此次配合轄內旱溪農會進行防搶演練，由警員假扮歹徒，為求逼真更是頭戴安全帽、口罩、雨衣全副武裝演出。

第三警分局表示，23日下午由同仁假扮的歹徒衝進農會，持槍威脅行員交出現金後，搶了袋子就跑。一旁不知情的民眾嚇到不敢動，看著歹徒衝出農會，隨後連忙報警，警員將假歹徒壓制在地逮捕，取回被搶的現金袋，才完成演練，並向市民說明，市民知道是防搶演練後，鬆了一口氣。