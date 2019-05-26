親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

他靠「賣現金」賺錢…行動支付風險 在陸漸漸浮現

影／防搶演練好逼真 不知情市民嚇傻急報案

2019-05-26 10:00聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市第三警分局東區分駐所23日下午與轄內旱溪農會配合協力舉辦防搶演練，員警假扮的歹徒身戴口罩安全帽闖入農會大喊「搶劫」讓一旁不知情的市民瞬間嚇到不知所措，只見「假歹徒」得手後隨即跑出農會，不到20公尺即被巡邏警力強勢撲倒逮捕，市民後來得知是防搶演練，心有餘悸直呼「好逼真」。

台中市第三警分局表示，警方對於轄內金融機構安全相當注重，平日針對轄內金融機構皆有設置巡邏路線加強守望，而員警巡簽時也會提醒行員注意各種可疑人士，遭遇緊急事故時隨時通報警方。此次配合轄內旱溪農會進行防搶演練，由警員假扮歹徒，為求逼真更是頭戴安全帽、口罩、雨衣全副武裝演出。

第三警分局表示，23日下午由同仁假扮的歹徒衝進農會，持槍威脅行員交出現金後，搶了袋子就跑。一旁不知情的民眾嚇到不敢動，看著歹徒衝出農會，隨後連忙報警，警員將假歹徒壓制在地逮捕，取回被搶的現金袋，才完成演練，並向市民說明，市民知道是防搶演練後，鬆了一口氣。

第三警分局提醒，市民進出入金融機構務必注意自身財物安全，小心身旁有心人士，警方除不定時巡守金融機構，加強安全維護外，也會持續配合金融機構實施防搶演練，培養良好互動與默契，確保金融機構及存提款民眾安全。

台中市第三警分局東區分駐所23日舉辦防搶演練，因演練時，正巧有一位市民進入農會，...
台中市第三警分局東區分駐所23日舉辦防搶演練，因演練時，正巧有一位市民進入農會，嚇得報警。圖／第三警分局提供
分享
台中市第三警分局東區分駐所23日舉辦防搶演練，因演練時，正巧有一位市民進入農會，...
台中市第三警分局東區分駐所23日舉辦防搶演練，因演練時，正巧有一位市民進入農會，嚇得報警。圖／第三警分局提供
分享
台中市第三警分局東區分駐所23日舉辦防搶演練，因演練時，正巧有一位市民進入農會，...
台中市第三警分局東區分駐所23日舉辦防搶演練，因演練時，正巧有一位市民進入農會，嚇得報警。圖／第三警分局提供
分享

台中市搶劫
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

越南移工從大陸偷渡到台灣 代價是每人3000元美金

2019-05-26 08:55

12女塞滿廂型車 「姐姐」照顧18名逃逸移工同住

2019-05-25 20:57

來硬的！專案將結束 移民署今鐵腕查獲全台非法223人

2019-05-25 18:37

通緝犯邊跑邊丟手機、包包 飛毛腿警百公尺內壓制

2019-05-25 17:32

北市男子駕車撞警被開4槍 往蘆洲方向逃逸

2019-05-25 10:12

影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利

2019-05-18 11:59

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

疑妻外遇用按摩棒性虐待、剁下兩指 丈夫被起訴

2019-05-25 15:08

屏東內埔平房火警 19歲母緊抱8月大嬰均無生命跡象

2019-05-25 11:23

13歲少女被誘拍3點猥褻照 母發現報警逮19歲色網友

2019-05-25 17:39

下藥性侵女同學 色狼掰自慰噴濺被打臉

2019-05-25 18:54

內埔火警母女死前曾呼救 鄰居拆窗救人已來不及

2019-05-25 13:34

影／防追人？流浪犬脖上掛木棍 阿北熱心割繩助脫困

2019-05-25 12:16

象鼻岩大浪沖外海 站立滑板、獨木舟16人獲救幸無礙

2019-05-25 18:47

來硬的！專案將結束 移民署今鐵腕查獲全台非法223人

2019-05-25 18:37

停紅燈關掉手機罰千元 法官：看一眼就有妨礙駕駛

2019-05-25 11:43

影／大型車肇事增加 高市27日起嚴查大車違規

2019-05-25 13:53

花蓮竊車繞半個台灣 警跨縣合作台中逮人

2019-05-25 11:56

抗議台糖岸內養豬場 義竹鄉民撒冥紙激憤要求遷場

2019-05-25 12:37

日旅客自駕撞前面BMW 正妹實習警幫翻譯溝通

2019-05-25 22:04

12女塞滿廂型車 「姐姐」照顧18名逃逸移工同住

2019-05-25 20:57

投宿摩鐵勿把自己弄昏迷 記得要這樣做

2019-05-25 10:31

捕魚太high回程沒油 花蓮外海上演「漁翁的奇幻飄流」

2019-05-25 23:04

國中妹與母男友上床 親生媽造偽證護他

2019-05-25 10:46

苗栗女釣客失蹤 清晨尋獲遺體

2019-05-25 10:47

高雄暗夜開車互不讓 一車衝去撞大樓

2019-05-25 12:41

短褲妹偷上癮 兩度光顧店家笑著離開

2019-05-25 15:41

大義滅親！ 加油站清潔工偷11萬 被父親舉報判刑

2019-05-25 23:38

偷摘農戶玉米挨罰5千元 地主：以為作農很大方

2019-05-25 12:39

瑞芳象鼻岩玩立槳衝浪 女被大浪漂走幸好自己游上岸

2019-05-25 17:26

失智婦不知家在哪？ 警秒認：妳是我鄰居啊

2019-05-25 11:39

住摩鐵睡車上 吹冷氣排廢氣…4人送醫

2019-05-26 00:07

得不償失！她為滿足幼子洗劫Uniqlo被判刑

2019-05-25 18:53

廟公「鞭炮炸鬼」 女求祭改不成反遭燒燙傷

2019-05-25 22:02

跨不過的坎 修復式司法難題

2019-05-26 00:08

以為遇到色狼被性騷 婦人回家才發現金項鍊被摸走

2019-05-25 15:23

老婦計程車上撿包送警局 一查才知是司機自己的

2019-05-25 12:32

違規左轉被攔不爽 男騎士罵警「笨蛋」罰5萬

2019-05-25 16:13

誤判？大火燃鞭炮 母女葬火窟

2019-05-26 00:05

越南移工從大陸偷渡到台灣 代價是每人3000元美金

2019-05-26 08:55

轎車載應召妹被攔停盤查 男暴衝撞警車被判3月刑

2019-05-25 13:54

楊梅警兩度遇可疑男 查出偷車賊

2019-05-25 13:22

影／移民署掃蕩非法移工 查獲9外籍男女

2019-05-26 00:28

被控肇逃致人成傷而吊照 男子喊冤獲平反

2019-05-25 15:31

八年級生吸毒被抓 竟大方細數以前「豐功偉業」

2019-05-25 13:22

這對「獐頭鼠目」的夫妻！她暴走出惡言被判罰5千元

2019-05-25 16:08

不滿老公付贍養費給前妻 她恐嚇「讓你孩子沒媽媽」

2019-05-26 09:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top