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通緝犯邊跑邊丟手機、包包 飛毛腿警百公尺內壓制

2019-05-25 17:32聯合報 記者林佩均╱即時報導

飛毛腿警員梁晉嘉（後）3000公尺跑13分鐘，警匪街頭追逐不到百米，梁員當場將姚...
飛毛腿警員梁晉嘉（後）3000公尺跑13分鐘，警匪街頭追逐不到百米，梁員當場將姚男（前）撲倒壓制。記者林佩均／翻攝
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台中市姚男身負毒品詐欺通緝身分，3個月來寄宿友人家中，連外出也借車代步，未料友人的車輛是贓車，反而引起警方注意盤查。姚拒捕，見警拔腿就跑，邊跑邊丟掉身上多支手機、包包來減輕重量，連鞋子也噴飛，但仍不敵3000公尺跑13分的飛毛腿警員梁晉嘉，不到100公尺就將姚男壓制逮捕。

本周二上午9點左右，台中市警局第三分局合作所員警發現路旁停車格一輛汽車為4月遭竊車輛，編排員警梁晉嘉、彭文君現場埋伏5個小時，24歲姚男前來取車，警方上前盤查，姚卻轉身拔腿狂奔，邊跑邊丟棄身上多支手機及隨身包包，連右腳球鞋也噴飛。

但警方也不是省油的燈，飛毛腿警員梁晉嘉3000公尺跑13分鐘，警匪街頭追逐不到百米，梁員當場將姚撲倒壓制；警方在姚丟棄的包包內起出毒品安非他命2小包、吸食器及玻璃球，並查出姚男背負毒品、詐欺兩條通緝，難怪一聽員警表明身分後轉身就跑。

姚男供稱，今年2月遭到通緝，為躲避警方追緝，不敢回家，只好四處借住友人家，沒想到想友人借的汽車居然是贓車，引起警方注意，費心躲藏近3個月，還是狼狽落網。警訊後依詐欺、毒品通緝、毒品罪嫌移送法辦，另汽車失竊案則待釐清案情後，另案偵辦。

姚男（白衣者）遭地檢發布詐欺、毒品通緝，警匪追逐不到百米就被警方制伏。記者林佩均...
姚男（白衣者）遭地檢發布詐欺、毒品通緝，警匪追逐不到百米就被警方制伏。記者林佩均／翻攝
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姚男（白衣者）遭地檢發布詐欺、毒品通緝，警匪追逐連右腳鞋子也噴飛。記者林佩均／翻...
姚男（白衣者）遭地檢發布詐欺、毒品通緝，警匪追逐連右腳鞋子也噴飛。記者林佩均／翻攝
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毒品通緝詐欺
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