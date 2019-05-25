通緝犯邊跑邊丟手機、包包 飛毛腿警百公尺內壓制

2019-05-25 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



飛毛腿警員梁晉嘉（後）3000公尺跑13分鐘，警匪街頭追逐不到百米，梁員當場將姚男（前）撲倒壓制。記者林佩均／翻攝 分享 facebook 台中市姚男身負毒品與詐欺通緝身分，3個月來寄宿友人家中，連外出也借車代步，未料友人的車輛是贓車，反而引起警方注意盤查。姚拒捕，見警拔腿就跑，邊跑邊丟掉身上多支手機、包包來減輕重量，連鞋子也噴飛，但仍不敵3000公尺跑13分的飛毛腿警員梁晉嘉，不到100公尺就將姚男壓制逮捕。

本周二上午9點左右，台中市警局第三分局合作所員警發現路旁停車格一輛汽車為4月遭竊車輛，編排員警梁晉嘉、彭文君現場埋伏5個小時，24歲姚男前來取車，警方上前盤查，姚卻轉身拔腿狂奔，邊跑邊丟棄身上多支手機及隨身包包，連右腳球鞋也噴飛。

但警方也不是省油的燈，飛毛腿警員梁晉嘉3000公尺跑13分鐘，警匪街頭追逐不到百米，梁員當場將姚撲倒壓制；警方在姚丟棄的包包內起出毒品安非他命2小包、吸食器及玻璃球，並查出姚男背負毒品、詐欺兩條通緝，難怪一聽員警表明身分後轉身就跑。