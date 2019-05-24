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海巡安平商港登檢 查獲偷渡客及走私保育類食蛇龜

2019-05-24 20:19聯合報 記者邵心杰╱即時報導

海巡署第一一岸巡隊安平商港安檢所前晚登上「春」字號漁船檢查，在船艙內移除漁具發現2名男女藏匿其中，意圖偷渡出境外，也在船後方密艙內發現保育類食蛇龜215隻，李姓船長及船員等4人違反入出國移民法、懲治走私條例、野生動物保育法移送法辦。

另鄭姓男子及周姓女子則分別入出國移民法及台灣地區與大陸地區人民關係條例移送法辦，食蛇龜經清點後，則交由林務局帶回特生中心暫時收容。

第一一岸巡隊指出，前天晚間9點38分，「春」字號漁船報關出港時，安檢人員登船檢查，發覺李姓船長神色異常，立刻對船上人員身分核對及安全檢查，在船艙內部發現可疑網具，移除後發現鄭、周女2人藏匿在艙內並利用漁網掩蔽，意圖偷渡出境。

此外，也在船後方發現可疑密艙入口，安檢人員掀開夾板後，發現保育類動物食蛇龜215隻，船長等人企圖走私保育類動物出境。

經調查後，第一一岸巡隊將李等4人依違反入出國移民法、懲治走私條例、野生動物保育法，另鄭及周女則分別入出國移民法及台灣地區與大陸地區人民關係條例，移送台南地檢署法辦，並進一步調查李等人

是否涉及他案。

第一一岸巡隊昨天通報林務局，會同市府農業局等單位，逐一清點食蛇龜數量，並交由林務局帶回特生中心暫時收容。第一一岸巡隊指出，將持續加強境管及通緝人員身分查核，有效防範不法份子非法入出境，民眾若發現可疑人、事、物可撥打118海巡服務專線通報。

安檢人員在船艙內部發現可疑網具，移除後發現鄭、周女2人藏匿在艙內並利用漁網掩蔽，...
安檢人員在船艙內部發現可疑網具，移除後發現鄭、周女2人藏匿在艙內並利用漁網掩蔽，意圖偷渡出境。記者邵心杰／翻攝
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安檢人員在漁船後方發現可疑密艙入口，安檢人員掀開夾板後，發現保育類動物食蛇龜21...
安檢人員在漁船後方發現可疑密艙入口，安檢人員掀開夾板後，發現保育類動物食蛇龜215隻。記者邵心杰／翻攝
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移民出國安檢

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