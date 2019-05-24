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高中肄業男躲鄉間製K毒 檢調驚見未列管原料入侵台灣

2019-05-24 13:15聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市調查處破獲桃園地區近年最大宗K他命製毒工廠，逮捕張姓犯嫌追查幕後指使者，起獲成品150公斤、半成品1000多公斤，估計可製成2噸K他命，供650萬人吸食；調查局長呂文忠指出，這次查扣大量從國外空運來台的K他命先驅原料「Ｎ boc」，因目前未違法且製程快速，將建議列管。

呂文忠說，這次查獲製毒原料「Ｎ boc」，是目前未列入管制的製毒先驅原料，經過一定的催化、間單加熱，就能製成第3級管制毒品K他命，且製成快速，所以在還沒有確認有製毒行為前，是沒有辦法採取法律行動，必須經長期蒐證，才能進一步偵查。

桃園市調查處機動站副主任溫俊雄說，查獲原料送交局本部鑑定、命名，確認是目前未列管毒品，會將這次查獲資料提報行政院毒品審議委員會，建議列為毒品先驅原料，若加以管制之後海關在第一線就可即時攔查，對於相關執法人員也會大有助益。

經調查，張男（41歲）高中肄業後目前無穩定工作，他自稱製毒技術由上手指導，以及上網搜集資料自學，檢調當天到場逮人發現他正在工廠隔壁住家吃晚餐，簡坦承製毒否認販賣，經驗尿也無毒品反應，其中偽裝成茶磚的安非他命則供稱是朋友寄放，張目前已被法院收押。

據了解，市調處在未確定原料究竟為何物下，先掌握販毒集團動向，並針對其進口原物追蹤，推敲極有可能是為了製毒，而張男最近一次單批就進了340公斤的N boc。

其為躲避追查，入境後會刻意多次轉手、存放，確認安全後才運往工廠；檢調約1年前接獲檢舉，報請桃檢檢察官鍾信一指揮，追蹤原料流向並喬裝成宮廟香客蹲點蒐證。

今年3月17日一舉搜網，當晚8點協同合作單位到工廠逮人，由於囤放大量製毒器具，直到隔天清晨4點才全數清點完成，張製毒更比照生產線將工廠分為3大部分，第一現場囤放半成品，成品則移往自身住家客廳，做風乾、封裝，第3現場臥室內則有安非他命、147萬元現金。

內部還有大型低溫冷藏機具專放高度易燃的化學原料「乙酸乙脂」，並加裝雙重密閉式門窗、工業及廢氣過濾設備防止氣味擴散，甚至專闢「品管檢驗及實驗區」把關品質，製毒過程張也戴防毒面具，事後喝草藥解讀，十分注重健康，調查員也透露，這批K他命品質確實精良。

檢調研判，張由幕後主嫌出資、指使，製成的K他命鎖定國內市場銷售，由於目前僅查獲張男1人，已掌握相關嫌疑人等追查中。

桃園市調處查獲K他命成品150公斤、半成品1000多公斤，估計可製成2噸K他命，...
桃園市調處查獲K他命成品150公斤、半成品1000多公斤，估計可製成2噸K他命，供650萬人吸食。記者曾健祐／攝影
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K他命成品。記者曾健祐／攝影
K他命成品。記者曾健祐／攝影
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桃園市調查處機動站副主任溫俊雄。記者曾健祐／攝影
桃園市調查處機動站副主任溫俊雄。記者曾健祐／攝影
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張嫌製毒會佩戴防毒面具。記者曾健祐／攝影
張嫌製毒會佩戴防毒面具。記者曾健祐／攝影
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調查人員查獲上千公斤K他命先驅原料「Ｎ boc」，因目前未違法且製程快速，將建議...
調查人員查獲上千公斤K他命先驅原料「Ｎ boc」，因目前未違法且製程快速，將建議列管。記者曾健祐／攝影
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調查局長呂文忠。記者曾健祐／攝影
調查局長呂文忠。記者曾健祐／攝影
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毒品行政院低溫

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