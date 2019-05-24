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桃園破近年最大K他命製毒工廠 高品質製程調查員也傻眼

2019-05-24 09:54聯合報 記者曾健祐╱即時報導

張姓男子涉嫌在桃園蘆竹1處鐵皮廠房改裝成製毒工廠，重金打造專業冷藏、廢氣過濾設備，還專設「品管檢驗及實驗區」嚴格監控品管、品質，製毒期間還配戴軍規防毒面具，事後喝草藥解毒；桃園市調處破獲查獲K他命成品150公斤，半成品1000公斤，估計全數可供650萬人吸食。

桃園市調查處指出，去年底接獲情資，經報請桃園地檢署檢察官鍾信一指揮，在相關單會合作下，今年3月17日晚間在蘆竹區富宏街1處鐵皮屋逮捕張男。

並當場查獲K他命成品150公斤、半成品1000公斤，另有原料、酒精等數千公斤，以及安非他命10公斤，及不明資金147萬元，估計可製成2噸以上K他命，可供650萬元吸食。

調查人員說，張覬覦販毒暴利，把原來堆放農作機具的鐵皮廠房改建成製毒工廠，利用位處田園間獨立性，周圍空曠等天然阻隔，一般人根本不會注意到，還刻意在周邊飼養獵犬守門，同人多次查訪都無所獲，不過附近宮廟香火鼎盛，調查員遂喬裝成香客蒐證。

經調查，張等製毒集團相當狡猾，製毒原料會經多次轉手、存放及檢查，直到認為查緝人員無法追蹤、監控後才會送進製毒工廠，直到時機成熟一舉收網。

調查員表示，一進工廠驚見張花重金打造設備，除了有大型低溫冷藏機具放置高度易燃的化學原料「乙酸乙脂」，為避免製毒過程迄氣味外洩，還加裝雙重密閉式門窗、工業及廢氣過濾設備，並專闢「品管檢驗及實驗區」，確保製程、成品都能維持在最高品質。

集團為了保護自身健康，製毒期間全程配戴軍規的防毒面具、過濾罐，還自行熬煮偏方草藥癮做解毒，檢調人員也說，該規模堪稱桃園地區近年查獲最大規模的K他命製毒廠，專業程度也令人瞠目結舌。

桃園市調處破獲張姓主嫌的製毒工廠。記者曾健祐／翻攝
桃園市調處破獲張姓主嫌的製毒工廠。記者曾健祐／翻攝
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販毒毒品

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