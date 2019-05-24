新北汐止深夜槍擊 男雙腿中彈送醫

2019-05-24 01:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



新北市汐止區深夜發生槍擊案，今天凌晨約1點，洪姓男子（41歲）駕駛汽車返家，停車後下車徒步行經福德一路遭人開槍，左右小腿各中1彈，消防隊將他送醫急救，評估暫無生命危險。