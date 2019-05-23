影/男子開車撞警影片曝光 涉毒駕吃官司

2019-05-23 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



22歲的林姓男子今晚在高雄市開車涉嫌撞攔他的員警，影片曝光。當時員警被撞倒地，他仍加速倒車離去，場面驚險，幸未造成其他用路人傷亡。警方晚間查出他涉嫌毒駕，遇警緊張，趁隙開車脫逃。

被撞的高雄市警新興分局中山路派出所蔡姓警員左手手腕挫傷，前往大同醫院治療後已無大礙。