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影/男子開車撞警影片曝光 涉毒駕吃官司

2019-05-23 23:30聯合報 記者林保光╱即時報導

22歲的林姓男子今晚在高雄市開車涉嫌撞攔他的員警，影片曝光。當時員警被撞倒地，他仍加速倒車離去，場面驚險，幸未造成其他用路人傷亡。警方晚間查出他涉嫌毒駕，遇警緊張，趁隙開車脫逃。

被撞的高雄市警新興分局中山路派出所蔡姓警員左手手腕挫傷，前往大同醫院治療後已無大礙。

林開車逃離後，右前門撞損，無發關閉，一路車門開開關關，也引起路人注意。今晚約晚間8點多，林棄車在高雄市前鎮區后平路，警方據報查緝，逮捕他到案，以公共危險、妨害公務毒品危害防制條例罪嫌查辦。

林姓男子撞警後，倒車調頭逃離。記者林保光/翻攝
林姓男子撞警後，倒車調頭逃離。記者林保光/翻攝
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高雄市妨害公務毒品

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