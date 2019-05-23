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台中市茶館槍擊命案 兇嫌共犯竟是年僅16歲少年

2019-05-23 23:13聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市沙鹿區茶館18日發生槍擊命案，史姓男子慘遭2名歹徒槍擊死亡，檢警專案小組查出兇嫌是李姓少年與陳男，李姓少年僅16歲，與9年前犯下2死1傷的「少年殺手」廖國豪出道犯案時的年齡相同，而李與陳槍殺史男，目前由檢警全力追緝中。

「少年殺手」廖國豪16歲、2009年時槍傷餐廳老闆趙男，2010年又槍殺角頭翁奇楠、及賴榮振，造成2死1重傷，最高法院以他惡性重大、犯後無悔意，依殺人罪將廖判刑30年，創下國內少年犯判刑最重的最高刑期。教唆廖犯重案的角頭楊定融被判無期徒刑確定。

沙鹿區茶館18日發生槍擊命案，2名歹徒分持烏茲衝鋒槍、手槍，朝著史姓男子瘋狂射擊，造成史男慘死，檢警專案小組經證人指認，兇嫌是26歲陳男、以及16歲李姓少年，現場留下26顆子彈彈殼。

檢警專案小組成員查出，陳男持烏茲衝鋒槍瘋狂掃射，共擊發24顆子彈，而持手槍的李姓少年也擊發2發子彈，犯後駕駛陳男租來的車逃逸，再將租來的車焚毀滅跡。

專案小組成員指出，死者史男與兇嫌陳男同是詐騙集團成員，史男原在殯喪業服務，而陳男原是碼頭工人，兩人均未婚、學歷是高中畢業，前往葡萄牙擔任詐團機房第二線人員，向大陸地區人民詐財，一審兩人皆被判刑6年。

外界傳出，陳男與死者同在詐團，疑「黑吃黑」、「分贓不均」、「抓耙仔」引發殺機，另有一說陳男欠死者史男上百萬賭債，因談判引發殺機，由辦案人員一一過濾。檢警從死者身中10多槍、焚車後疑有人接應，不排除有更大的利益、更大的衝突引發殺機，全力追緝兩人到案。

中市沙鹿區茶館槍擊命案，史男慘遭兩名歹徒槍擊死亡，檢警專案小組查出兇嫌是李姓少年...
中市沙鹿區茶館槍擊命案，史男慘遭兩名歹徒槍擊死亡，檢警專案小組查出兇嫌是李姓少年與陳男，李姓少年年僅16歲，由檢警全力追緝中。圖／本報資料照
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槍擊命案角頭

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