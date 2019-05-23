前女友無縫接軌 醋男起肚爛燃信號彈燒情敵

2019-05-23 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市三重區前日晚間發生當街肢體衝突，甚至還點燃信號彈燒對方，警方事後將雙方逮捕，才發現是因為其中1名男子不滿女友分手後「無縫接軌」另1名男子，才會火大叫對方「踹共」，甚至憤而拿信號彈燒情敵，通通被依違反刑法第150條公然聚眾施強暴脅迫罪嫌，將7人移送新北地檢偵辦。

點燃信號彈攻擊對方的是25歲洪姓男子，因為不滿女友藉故提分手後，竟然迅速無縫接軌另1名20歲蔡姓男子，懷疑就是因為對方勾搭上女友，才會導致2人好端端的感情告吹，氣得把這名「情敵」約出來談判。

蔡男如約到三重區三和路4段的談判地點，還另外叫來3名友人助陣，洪男也call來2名友人壯大聲勢，想嗆一嗆前女友的新歡，沒想到雙方一接觸衝突就爆發，直接在大街上打了起來，甚至洪男直接點起信號彈揮舞，嚇得一旁剛從捷運出口出來的民眾都看傻了眼。

洪男手持信號彈直接往蔡男身上揮去，蔡男迅速用手臂擋開，但是卻直接被高溫灼傷皮膚，雙方扭打成一團，民眾見狀立刻報警，洪男一行人聽聞一旁民眾大呼「警察來了」，馬上鳥獸散，留下蔡男等人在現場。